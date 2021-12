En Inde, ce bâtiment universitaire se fond dans le paysage

En jouant sur la pente et sur la végétalisation, cette imposante construction s’inspire de l’architecture traditionnelle tout en offrant d’excellentes performances environnementales.

Des formes géométriques dupliquées un grand nombre de fois et une multitude de petits escaliers, cela ne vous évoque rien? Peut-être l’un de ces magnifiques anciens réservoirs d’eau que l’on trouve en Inde . Ce n’est sans doute pas un hasard car le cabinet indien Sanjay Puri Architects s’est appuyé sur l’architecture traditionnelle du pays pour dessiner ce bâtiment universitaire actuellement en chantier. Ce cabinet de 70 personnes a déjà décroché de nombreux prix nationaux et internationaux. Dans ce chantier actuellement en cours (voir notre diaporama) , il s’agit d’installer des locaux de près de 25.000 m² destinés à l’université Prestige de la ville d’Indore, située au centre du pays.

La construction doit notamment accueillir les bureaux de l’administration, un auditorium, des salles de séminaire ainsi qu’une bibliothèque et une cafétéria. Malgré son importante surface, ce bâtiment de 4 niveaux culminant à 20 mètres de haut s’intègre en douceur dans le paysage par un subtil jeu de terrasses permettant aux étudiants comme aux professeurs de parcourir toute la toiture. L’ensemble se transforme aisément en un auditorium ouvert sur le paysage.

Rue intérieure et ventilation

Par ailleurs, les différents espaces intérieurs sont entrecoupés de cours paysagées permettant à la lumière naturelle de se diffuser à l’intérieur de la construction. Cette orientation au nord et ces cours intérieures s’inspirent de l’architecture traditionnelle afin de limiter autant que possible l’éclairage artificiel et la climatisation. Par ailleurs, une rue intérieure en diagonale traversant tout l’édifice contribue elle aussi à la ventilation naturelle. De quoi créer un bâtiment plus durable et économe en énergie, ce qui est particulièrement vital dans la région où est installée l’université Prestige puisque les températures y oscillent entre 30 et 40°C, huit mois dans l’année.