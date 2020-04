En 2020, placez 25% en or, 25% en actions, 25% en cash et 25% en obligations, conseille BofA Securities

Selon Michael Hartnett, l'or mérite une belle place en portefeuille en ces temps incertains. (© DR)

Le stratège de Bank of America, Michael Hartnett, préconise une gestion de portefeuille 25/25/25/25 pour mieux préserver son capital cette année.

Le stratège de Bank of America Securities, Michael Hartnett, prévoit cette année une évolution du S&P 500 dans une large fourchette entre 2.350 et 2.950 points. Le plancher est lié au positionnement des investisseurs (sous-investis en actions) et aux relances budgétaires.

Le plafond est estimé selon l'évolution baissière attendue des profits et des tensions internationales.

Un passage de l'indice sous le plancher pourrait venir d'un accident de crédit (les maillons faibles sont dans l'énergie, la dette de pays émergents ou la dette italienne) conduisant les banques américaines à réduire leurs dividendes.

Une sortie par le haut viendrait de l'arrivée d'un vaccin pour lutter contre le covid-19 ou d'une amélioration du crédit «haut rendement» (high yield) en anticipation d'une reprise de l'activité au troisième trimestre.

Beaucoup de liquidités disponibles

Les investisseurs sont devenus très prudents : les montants sous gestion dans des fonds monétaires atteignent 4.500 milliards de dollars, dont 877 milliards collectés en sept semaines. Le cash dans les gestions institutionnelles s'élève à 5,9% des encours, au plus haut depuis le 11 septembre 2001.

Depuis le début de l'année, les fonds investis en actions ont décollecté 3,6 milliards de dollars (dont 96,7 milliards de sorties nettes pour la gestion active et 93,3 milliards de souscriptions pour les ETF).