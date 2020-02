Emploi des séniors : le rapport Bellon

Le point sur les propositions du rapport pour favoriser l'emploi des travailleurs expérimentés. Le rapport remis au gouvernement le 14 janvier dernier est le fruit d'un travail de groupe débuté en septembre 2019, dans le cadre de la réforme des retraites. Mené par Sophie Bellon, la présidente du conseil d'administration de Sodexo, le document propose 38 axes pour favoriser le maintien des travailleurs expérimentés en poste, dans le contexte de l'allongement de la durée du travail. Décryptage.

iStock-dusanpetkovic

La situation des travailleurs expérimentés

Favoriser la mobilité et la formation

Le cumul emploi-retraite et la retraite progressive

La prise en compte de la pénibilité

Exit les « séniors ». Dès la page de garde, le rapport Bellon se distingue en adoptant le terme de « travailleurs expérimentés » pour désigner les actifs âgés de 55 à 64 ans. Les premières pages débutent ensuite par un constat : en France, le taux d'emploi des « séniors » ou « travailleurs expérimentés » est plus faible que sur l'ensemble de l'Union Européenne et de l'OCDE (51,1 % en 2018 pour la France, 58,7 % pour l'ensemble de l'UE et 61,4 % pour les pays de l'OCDE). Le document dénonce ce retard, particulièrement édifiant, dans le cadre de l'emploi des travailleurs de 60 ans et plus. En France, seules 31 % des personnes de cette tranche d'âge sont actuellement actifs, contre 51,4 % pour le reste de l'OCDE. Ce faible taux apparaît incompatible avec les préconisations de la réforme des retraites.L'un des axes du rapport vise à prévenir les risques d'obsolescence des travailleurs et à favoriser la transmission des savoirs pour développer les compétences des travailleurs en poste. Le développement de l'accès à la formation continue est l'une des pistes proposées pour soutenir la mobilité professionnelle et les transitions de carrières. Concernant la mobilité interne, les rapporteurs prévoient un certain nombre de dispositions assouplissant les systèmes de mobilité au sein d'une entreprise et permettant le maintien de l'activité.Concernant l'amélioration de la transition vers la retraite, le rapport insiste sur le développement du cumul de l'emploi et la retraite. Si ce dispositif existe depuis longtemps, ses modalités se sont peu développées par le passé. Parmi les recommandations, on retrouve la possibilité de cotiser sur les revenus d'activité professionnelle exercée en cumul de la retraite à taux plein. Une recommandation permettant notamment de bonifier les cotisations retraite des salariés concernés. Le rapport préconise également d'étendre le dispositif existant de la retraite progressive au « forfait jours », aux agents publics et aux professions libérales.L'allongement de la durée du travail est intrinsèquement lié à la santé des travailleurs. Le rapport Bellon consacre l'un de ses axes à la prévention et à la santé au travail. Des mesures collectives viendraient compléter la prise en charge individuelle de la pénibilité des tâches. Le texte propose de revoir les conditions obligeant les entreprises de moins de 50 salariés à la négociation d'un accord de prévention de la pénibilité. Il rendrait également obligatoire l'aménagement des fins de carrière pour les salariés régulièrement exposés à des risques professionnels. L'avant-projet de loi sur la réforme des retraites a été présenté en Conseil des ministres le 24 janvier.