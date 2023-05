Elle installe une colocation pour seniors dans la maison de ses grands-parents

Pour éviter aux personnes âgées de vivre en maison de retraite, cette habitante de Chartres a décidé de créer 7 studios pour seniors dans l’ancienne maison de ses grands-parents paternels.

C’est un conte de Noël, qui se déroule hors des fêtes de fin d’année. Marion, très attachée à ses grands-parents paternels chez qui elle a passé toute son enfance, a décidé d’implanter une colocation pour seniors dans leur maison, située dans la commune du Coudray, près de Chartres, dans l’Eure-et-Loir (28).

À l’origine de ce projet? La tristesse de ne pas avoir vu sa grand-mère finir ses jours à son domicile. Elle a été transférée en Ehpad, n’étant plus assez autonome, comme le rapporte L’Écho Républicain . Son grand-père, lui, a eu la chance de vieillir chez lui. Au décès de ses grands-parents, son père et ses deux tantes ont hérité de la maison et la quadragénaire a proposé de leur racheter la propriété pour monter son projet. « Je travaille actuellement dans les ressources humaines mais j’ai récemment retrouvé des candidatures d’il y a 15 ans, où j’avais postulé dans des grands groupes d’hôtellerie pour seniors », explique Marion au Figaro . Un désir qui germe donc depuis longtemps dans l’esprit de Marion.

Cet été, elle inaugurera son propre projet de colocation pour seniors après presque 10 mois de travaux. « Mes grands-parents avaient une maison et une grange qui servait à mon grand-père pour son élevage de lapin. On a créé une pièce pour relier la grange et la maison d’habitation, qui servira d’espace commun. Il comprendra une cuisine et un salon. Ainsi, ce grand bâtiment de 320 m² en forme de L abritera 7 appartements mais aussi un jardin et un poulailler qui existait déjà et qui a été embelli », décrit-elle.

Une structure familiale

Ce sera donc une petite structure, avec des studios de 40 m² environ, chacun équipé de sa salle de bain et de sa kitchenette, où tous les résidents se connaîtront. En plus de Marion, un employé assurera la préparation des repas. « Ainsi, les professionnels ne tourneront pas mais resteront les mêmes. On privilégie la proximité », se réjouit Marion. Quatre appartements prendront place dans l’ancienne grange, deux autres dans l’ancienne maison et un dernier dans une maisonnette, qui faisait office d’espace de stockage. Les locataires s’acquitteront d’un loyer de 1800 à 2000 euros par mois, un tarif qui comprend le loyer, le ménage, l’alimentation, le linge et les activités.

Le projet d’une vie pour Marion qui a dépensé 600.000 euros de travaux pour transformer la maison de ses grands-parents et la rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. La maison n’étant pas médicalisée, les personnes dépendantes ne pourront pas s’installer dans cet espace. Toutefois, « si une personne a besoin d’une visite quotidienne d’un infirmier ou d’un kiné, c’est possible », rassure Marion.

Dans peu de temps, Marion quittera son poste actuel pour se consacrer pleinement à son nouvel emploi, après avoir suivi une formation en ligne au métier d’auxiliaire de vie et des stages chez des personnes âgées, le week-end. Elle commencera par faire visiter les lieux en juin aux futurs résidents intéressés. La maison restera ainsi dans la même famille.