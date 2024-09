Electricité : les horaires des contrats heures pleines et heures creuses en passe de changer

(Crédits photo: © Артур Ничипоренко - stock.adobe.com)

Votre contrat d'électricité implique des différences de tarifs en fonction de plages horaires définies ? Vous allez bientôt devoir vous conformer à de nouveaux créneaux d'heures pleines et d'heures creuses.

La Commission de régulation de l'énergie l'a confirmé : les plages horaires des heures creuses et des heures pleines vont être amenées à changer. Une modification qui aura un impact sur tous les consommateurs d'électricité ayant souscrit ce type d'abonnement, mais qui apparaît nécessaire au vu des changements dans les usages des consommateurs d'électricité. Nouveaux horaires, date de mise en place, impacts sur la tarification… ce qu'il faut savoir à ce sujet.

Un changement nécessaire dans le système heures pleines / heures creuses

Vous êtes abonné à l'électricité par l'intermédiaire d'un contrat heures pleines / heures creuses, et vous payez un tarif du kWh différent en fonction de l'heure de la journée ? Les changements annoncés par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) vous concernent pleinement. En effet, les plages horaires vont être modifiées. Et pour cause : un tel changement n'est pas intervenu depuis longtemps, alors même que les habitudes des consommateurs ont fortement changé.

L'électricité est ainsi de plus en plus utilisée dans l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre au travers de systèmes de chauffage plus respectueux de l'environnement et du développement des voitures électriques. La production d'électricité grâce au photovoltaïque, en journée et particulièrement l'été, a également changé la donne, obligeant la Commission de régulation de l'énergie a lancé des consultations pour revoir le système heures pleines / heures creuses.

Quelles pourraient être les nouvelles heures creuses et heures pleines ?

En fin d'année 2023, la Commission de régulation de l'énergie avait déjà lancé une consultation auprès des fournisseurs, gestionnaires et associations de défense des consommateurs afin de travailler à la redéfinition des créneaux horaires. Elle avait alors donné plusieurs préconisations de plages d'heures creuses à déplacer, par exemple de 7 heures à 11 heures et de 17 heures à 21 heures pour les heures creuses de novembre à mars. L'été, elle préconisait un changement de 7 heures à 10 heures et de 18 heures à 23 heures.

La CRE avait également recommandé de supprimer la plage d'heures creuses allant de 11 heures à 14 heures entre novembre et mars, et d'en ajouter une nouvelle l'été de 2 heures à 6 heures et de 11 heures à 17 heures. Les consultations actuelles permettront peut-être de confirmer ces nouveaux horaires, ou d'y apporter certaines modifications. Les phases de discussion entre les différents acteurs de la filière de l'énergie devraient se poursuivre jusqu'à la fin de l'année.

À quand les changements dans les contrats des abonnés ?

Selon Le Figaro, "l'application pourrait commencer fin 2025, avec une mise en place progressive sur deux ou trois ans". Interrogée par le journal, Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l'énergie, a également indiqué que "l'écart de tarification entre les heures pleines et les heures creuses devrait être renforcé, afin de rendre ces dernières plus attractives". L'objectif de la CRE est donc clairement affiché : "inciter les gens à consommer de l'électricité quand elle est moins chère, et donc plus abondante. (...) C'est aussi un moyen de faire baisser la facture".

En attendant la mise en place des nouvelles heures creuses et heures pleines, les 14 millions d'abonnés à ce type de formule n'ont donc pas d'inquiétude à avoir, et n'ont pas besoin de changer leurs habitudes de consommation. En attendant, les préconisations restent les mêmes : pour être intéressantes d'un point de vue financier, les heures creuses doivent représenter au moins 40 % de la consommation totale d'électricité du foyer.