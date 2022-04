Électricité : les Français appelés à freiner leur consommation à cause de la vague de froid

À cause du froid, le gestionnaire du réseau électrique a appelé les entreprises françaises et les particuliers à réduire leur consommation ce lundi matin. (markusspiske / Pixabay)

RTE prévoyait une situation « tendue » en France ce lundi matin en raison des températures glaciales. Le gestionnaire du réseau électrique a appelé les entreprises et les particuliers à modérer leur consommation. Finalement, cette dernière a été moins forte que prévu, ce qui a permis d'éviter des coupures d'électricité.

En raison de la vague de froid qui touche notre pays, le gestionnaire du réseau électrique RTE prévoyait une situation tendue ce lundi matin et appelait entreprises et particuliers à freiner la consommation à ce moment là. « RTE demande aux entreprises et collectivités de modérer leur consommation lundi matin (en particulier entre 7 h et 10 h) et demande aux Français qui le peuvent de décaler leur consommation d'électricité à ce week-end plutôt que lundi en ce qui concerne l'usage d'appareils électroménagers » , était-il indiqué samedi dans un communiqué.

RTE prévoyait une consommation nationale pouvant atteindre 73.000 MW vers 9 h. La production nationale devait être de seulement 65.000 MW au même moment, mais la France devait pouvoir importer jusqu'à 11.000 MW pour passer ce cap, selon RTE, qui estimait que la situation pourrait toutefois être « tendue » .

Pas de coupure d'électricité

Finalement, la consommation d'électricité en France a été un peu moins forte que prévu lundi en début de matinée, permettant d'éviter des coupures d'électricité, a déclaré à l' AFP le gestionnaire des lignes d'électricité à haute et très haute tension RTE. « On a jusqu'à présent, assez de production pour répondre à la consommation (...) un peu plus faible que les prévisions » , a indiqué le gestionnaire du Réseau de transport d'électricité (RTE) peu après 9 h.

La consommation nationale semblait avoir atteint un pic: peu après 9 h 15, elle était de 71.346 MW, après avoir atteint au plus haut 71.600 MW à 8 h 45, inférieure au pic de 73.000 MW attendu initialement pour 9 h, selon le site Eco2Mix de RTE, qui permet de suivre les données de consommation d'électricité en temps réel. Elle est ensuite encore un peu redescendue, à 71.232 MW, peu après 9 h 30.

Un système sous tension

« La consommation est un peu en deçà de nos prévisions, mais il est encore trop tôt pour savoir quel est l'impact des éco-gestes » , a précisé RTE. RTE avait activé le signal national Ecowatt « orange » (qui peut aller jusqu'à rouge) en raison de la baisse des températures, qui devait faire augmenter la consommation d'électricité, et appelé ménages et entreprises à réduire leur consommation lundi matin.

Dans un tweet diffusé dimanche, la chaîne de distribution Carrefour avait par exemple annoncé qu'elle veillerait à réduire sa consommation d'électricité lundi matin, par la voix de son directeur général Rami Baitiéh. Le système électrique français est sous tension cet hiver en raison de nombreuses fermetures de réacteurs nucléaires, pour maintenance et vérification de problèmes de corrosion. Actuellement, 27 réacteurs nucléaires sont indisponibles sur 56.