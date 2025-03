Electricité : installer des panneaux photovoltaïques en 2025, est-ce encore une bonne idée

Investir dans le photovoltaïque, une bonne idée en 2025 ? (Crédits photo : © mmphoto - stock.adobe.com)

Avec la baisse envisagée par le gouvernement des aides à l'installation de panneaux photovoltaïques, concrétiser un tel projet en 2025 pourrait devenir nettement moins intéressant pour les particuliers.

Vous êtes un particulier et vous avez pour projet de faire installer des panneaux photovoltaïques sur votre toiture ? Depuis plusieurs années, cette idée séduit de nombreux propriétaires qui y voient un moyen de réduire leur facture d'électricité , de maîtriser leurs coûts et de consommer une énergie plus verte. Cependant, la probable baisse des aides liées à l'installation de panneaux photovoltaïques pourrait rendre un tel projet bien moins intéressant d'un point de vue financier.

Vers une baisse des aides à l'installation de panneaux photovoltaïques ?

Lorsqu'un particulier décide de faire installer des panneaux solaires sur la toiture de sa maison à un artisan RGE, ou "Reconnu Garant de l'Environnement", il peut non seulement en autoconsommer une partie, mais également revendre le surplus et bénéficier d'une prime à l'investissement. Or, les montants de ces aides pourraient baisser de façon rétroactive à compter du 1er février 2025, le gouvernement souhaitant "rationaliser le soutien aux énergies renouvelables", pour reprendre les propos du ministre de l'énergie, Marc Ferracci.

Pour le moment, le tarif de revente de l'électricité et la prime à l'investissement n'ont pas été officiellement publiés. Le projet de décret soumis à la consultation du Conseil supérieur de l'énergie, ou CSE, prévoit néanmoins une baisse drastique des aides financières dédiées aux panneaux photovoltaïques avec des montants divisés par trois, et même par quatre dans certaines hypothèses. Une situation qui inquiète tous les professionnels du monde de l'industrie photovoltaïque.

Le seuil de rentabilité des projets photovoltaïques repoussé de plusieurs années

Avec de tels changements, les particuliers qui ont pour projet d'investir dans des panneaux photovoltaïques vont devoir réétudier leur projet. En effet, le retour sur investissement qu'ils pourront espérer en réalisant les travaux nécessaires serait bien plus tardif. Selon les calculs réalisés par Effy, une installation de 3 KWc qui pouvait préalablement être rentable au bout de 8,2 années serait rentable après… 14,1 années, soit quasiment 6 ans de plus !

Dans une autre simulation, Effy estime qu'un client ayant un contrat en option base au tarif réglementé, avec une installation de 12 panneaux photovoltaïques atteignant les 6 KWc à Lyon et autoconsommant 40 % de l'électricité qu'il produit pouvait jusqu'à présent rentabiliser son investissement au terme de 7,2 années. Avec les nouvelles aides à l'installation de panneaux photovoltaïques, il lui faudrait maintenant patienter 12 ans avant d'atteindre le seuil de rentabilité.

La baisse de la TVA pourrait-elle compenser la diminution des primes à l'installation ?

Pour palier aux inconvénients d'une baisse des primes à l'installation de panneaux photovoltaïques, le projet de loi de finances pour 2025 a prévu une diminution de la TVA applicable. Jusqu'à présent, la Taxe sur la valeur ajoutée était de 10 % pour les installations de moins de 3 KWc et de 20 % au-delà. Grâce au nouveau projet de loi finances, quelle que soit la puissance installée, la TVA sera la même. Un taux de TVA unique de 5,5 % qui ne sera néanmoins applicable qu'à compter du mois d'octobre.

Pour Sylvain Le Falher, cofondateur d'Hello Watt, ce décalage entre la baisse des primes à l'installation et la réduction du taux de TVA reste inquiétante : "les particuliers vont décaler leur projet en attenant la baisse de la TVA, mais si les entreprises n'ont pas de chantier pendant 6 mois, elles vont licencier. Cela va déstructurer la filière". Un point de vue également repris par Audrey Zernati, directrice stratégie d'Effy : "Le risque, c'est une année blanche pour le solaire s'il n'y a pas a minima un relais rapide de cette baisse de TVA".