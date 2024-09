Panneaux solaires : comment vous assurer que votre installation sera rentable ?

L'installation de panneaux photovoltaïques coûte en moyenne entre 8 000 et 10 000 euros. (illustration) (PublicDomainPictures / Pixabay)

Pilier de la transition écologique, l'énergie solaire se démocratise dans les foyers. Selon les dernières données d'Enedis, 556 000 foyers français étaient équipés de panneaux photovoltaïques au deuxième trimestre 2024, soit 71 % de plus qu'au deuxième trimestre 2023. Cet essor fulgurant est souvent motivé par des préoccupations environnementales, mais aussi par la perspective de réduire sa facture énergétique. Comme le rapporte RMC Conso , des propriétaires expriment cependant leur déception quant aux économies réellement réalisées. Voici ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans ce type de projet.

L'installation des panneaux, un moment crucial

Plusieurs paramètres influent sur l'efficacité et le rendement d'un panneau solaire. Tout d'abord, la météo. Cela peut sembler évident, mais une habitation située dans la Manche recevra nécessairement moins de rayons solaires qu'une maison dans les Alpes-Maritimes. Ensuite, pour maximiser l'exposition, il est nécessaire que les panneaux soient orientés vers le sud. L'inclinaison, la surface et la qualité du module entrent également en ligne de compte.

En 2024, la prime pour une installation de 3kWc (qui correspond à la moyenne en France) est d’environ 780 euros. En ce qui concerne la revente d'électricité à un fournisseur, deux options s’offrent à vous : consommer une partie de l’électricité produite et revendre le surplus, ou vendre la totalité de la production.

Rentable « au bout de 8 à 10 ans »

« La première option est souvent plus rentable car le tarif de revente n'est pas toujours intéressant » , estime Elie Bouche, architecte dans le Jura, auprès de RMC Conso .

Avant de vous lancer, il est essentiel de considérer ces aspects, sachant qu’une installation de panneaux photovoltaïques coûte en moyenne entre 8 000 et 10 000 euros. Un investissement considérable qui sera amorti sur le long terme. « Avec une économie possible d'environ 30% sur vos factures d'électricité et en ajoutant les gains issus de la vente du surplus, une installation qui coûte 8 000 euros peut être rentabilisée au bout de 8 à 10 ans » , estime l’architecte qui conseille d'ailleurs de faire appel à un bureau d'études pour réaliser une estimation de la rentabilité de son projet.