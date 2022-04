Électricité : dans quelle villes françaises consomme-t-on le plus ?

Selon une récente étude publiée par la plateforme UpEnergie, c'est dans le sud de la France que l'on consomme le plus d'électricité. (markusspiske / Pixabay)

Selon un récent classement, publié par la plateforme UpEnergie, Saint-Étienne est en tête des villes de plus de 100 000 habitants qui consomment le moins d'électricité dans l'Hexagone, devant Rennes et Mulhouse. Au contraire, Aix-en-Provence, Bordeaux et Nice sont les villes où la consommation par habitant est la plus élevée.

En mutualisant les données de l'Insee, d'Enedis et de l'Agence ORE, le site UpEnergie vient de publier son classement des villes de plus de 100 000 habitants en termes de consommation d'électricité . Comme le rapporte Actu Rennes , vendredi 22 avril 2022, la plateforme a constitué le podium des agglomérations françaises les moins énergivores en électricité. Les trois villes qui arrivent en tête sont Saint-Étienne, Rennes et Mulhouse.

Spécialisé notamment dans l'économie d'énergie et le comparatif de fournisseurs, UpEnergie précise que l'électricité, qui représente 25% de la consommation énergétique française, s'élève en moyenne à 2 223 kWh par personne et par an. À Saint-Étienne, elle atteint en moyenne 1 340 kWh par habitant, juste devant Rennes et ses 1 380 kWh. Mulhouse suit de près avec 1 410 kWh par an et par habitant.

Une consommation accrue dans le sud de la France

Selon ce classement, les villes françaises de plus de 100 000 habitants qui à l'inverse consomment le plus d'électricité sont Aix-en-Provence, Bordeaux et Nice. Un trio qui peut surprendre puisque chacune de ces villes se situe dans le sud de la France, où les hivers plus doux entraînent une moindre utilisation du chauffage. Or selon l'étude de UpEnergie, c'est au contraire l'utilisation accrue de la climatisation et la ventilation qui font grimper les chiffres.

D'après les informations de nos confrères, des études démontrent qu'une température supérieure d'un degré suffit à entraîner une hausse de la consommation de 500 MW. Autrement dit, le climat propre à chaque région joue un rôle prépondérant dans la consommation des Français. Une autre explication s'appuie sur la proportion de chaudières électriques propre à chaque zone. Dans le nord, où le chauffage au fioul est plus répandu, la consommation d'électricité est, logiquement, moins importante. La démographie et la qualité des logements sont également à prendre compte.