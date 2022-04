Élection présidentielle – Les propositions de Macron et Le Pen sur les retraites

quelles sont les propositions des candidats au second tour concernant les retraites ? ( Crédits: Fotolia)

La question de la réforme des retraites est un point clivant entre les deux candidats à l'élection présidentielle. Age de départ, revalorisation des pensions, régimes spéciaux, pension minimum … quelles sont leurs propositions sur ce sujet ?

L'âge de départ à la retraite

Marine Le Pen

La candidate ne souhaite pas remettre en question l'âge de départ à la retraite actuel (62 ans). De plus, elle propose que Les Français ayant commencé à travailler avant leurs 20 ans et qui auraient atteint 40 annuités puissent partir à la retraite à 60 ans. Ceux entrés dans la vie active entre leurs 20 ans et leurs 24,5 ans, pourraient prendre leur retraite entre 60,75 et 62 ans.

Marine Le Pen propose de mettre fin au compte professionnel de prévention. Elle estime en effet que les métiers « pénibles » sont généralement occupés par ceux qui ont commencé à travailler tôt et sa réforme prévoit un départ à la retraite plus tôt pour ces travailleurs.

Emmanuel Macron

Le Président candidat a tout d'abord proposé de relever l'âge légal de départ à la retraite pour le porter progressivement à 65 ans : l'âge de départ serait retardé de 4 mois par génération. Ainsi, les Français nés en 1961 pourraient partir à la retraite à 62 ans et 4 mois, ceux nés en 1969 partiraient à 65 ans. Mais devant l'impopularité de la mesure, Emmanuel Macron a assoupli sa position dès la fin du premier tour, se déclarant prêt à étudier un report de l'âge à 64 ans plutôt que 65 ans.

La réforme d'Emmanuel Macron prévoit également que les personnes ayant commencé à travailler tôt (avant 20 ans) puissent partir à 62 ans, ainsi qu'un système "individualisé" qui prendrait en compte la pénibilité des tâches.

Les pensions retraite

La pension retraite minimum pour une carrière complète est actuellement de 906 euros.

Marine Le Pen

La candidate propose de revoir le système d'indexation des pensions retraite sur l'inflation, qui comporte de nombreuses exceptions et souhaite que cette revalorisation intervienne le plus rapidement possible. Elle propose également de relever la pension retraite minimum ainsi que l'allocation de solidarité aux personnes âgées à 1.000 euros.

Emmanuel Macron

De son côté, Emmanuel Macron propose de relever la pension retraite minimum 1.100 euros par mois. Il estime que le dispositif d'indexation des retraites n'est pas assez réactif et propose de l'activer dès juillet.

Les régimes spéciaux

Marine Le Pen

Marine Le Pen est contre la suppression des régimes spéciaux.

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron souhaite supprimer les régimes spéciaux progressivement, selon le principe de la "clause du grand-père", c'est-à-dire que les avantages seraient maintenus pour les salariés en place et supprimés pour les nouveaux entrants.