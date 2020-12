Élan de solidarité pour une retraitée qui doit vivre avec son locataire indélicat

Des volontaires se mobilisent pour remettre en état la maison d'une septuagénaire en partie occupée par un locataire qui refuse de payer son loyer et de quitter les lieux.

Depuis près de quatre mois, une sage-femme retraitée vit un cauchemar. Propriétaire d'une maison à Rochefort-du-Gard (30), près d'Avignon (voir ci-dessous), elle est obligée de cohabiter avec son locataire qui refuse de payer son loyer et de quitter les lieux. La justice a autorisé Martine Garofalo de l'expulser mais la décision est tombée pendant la trêve hivernale.

La propriétaire de 75 ans devra donc attendre la fin de cette période, soit le 1er avril, pour récupérer la totalité de sa propriété. Hors de question pour Martine Garofalo qui a saisi le tribunal d'instance d'Uzès pour résilier le bail de location. Le jugement sera rendu le 8 janvier, selon France Bleu. En attendant, la septuagénaire va devoir vivre avec cet homme d'une trentaine que le voisinage décrit comme dangereux.

Le traumatisme est d'autant plus lourd que la propriété est dans un état déplorable. Pour y remédier, une dizaine de bénévoles se relaient chaque jour pour entretenir le jardin et remettre en état les parties inoccupées par le locataire, raconte France 2. Et ce n'est pas tout. Une cagnotte en ligne vient d'être lancée pour financer le montant des travaux de réhabilitation.

Une pétition a également été publiée il y a un mois pour aider la septuagénaire à récupérer sa maison, malgré la trêve hivernale. «Aidons Martine Garofalo [...] par souci de bienveillance mais aussi de respect pour cette femme qui, après avoir travaillé honorablement, avait décidé de vivre sa retraite paisiblement», peut-on lire. À ce jour, plus d'une centaine de personnes ont signé ce texte.

La propriétaire peut également compter sur le soutien de Patrick Vignal, député LREM de l'Hérault qui l'accompagne dans ses démarches notamment auprès de la justice.

Décidé à faire évoluer la loi pour permettre aux propriétaires de récupérer leur bien pendant la trêve hivernale, l'élu de la majorité a récemment signé une tribune avec 46 autres parlementaires. Une réforme de la trêve hivernale à laquelle Emmanuelle Wargon, ministre chargée du Logement s'est opposée.