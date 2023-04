Du rififi dans la copropriété de la Tour Montparnasse qui va fermer sa terrasse

Le torchon brûle entre le syndic de copropriété et l’Observatoire de la Tour Montparnasse, propriétaire du 56 étages. Le syndic a annoncé la fermeture du toit-terrasse dont l’Observatoire assurait la gestion.

La vue imprenable depuis le toit-terrasse de la Tour Montparnasse , c’est fini. Les touristes ne pourront plus monter en haut des 210 mètres de la tour. L’Observatoire de la Tour Montparnasse (OPTM), propriétaire du 56e et dernier étage de la Tour, s’est vu interdire son accès du jour au lendemain, rapporte Le Parisien . Et pourtant, la société exploite depuis près de 50 ans cette terrasse à ciel ouvert. C’est le syndic de copropriété Esset qui a décidé la fermeture de la terrasse.

Effectivement, l’Observatoire bénéficiait jusqu’ici d’une convention d’occupation qui lui accordait la propriété commerciale de la terrasse mais elle a été résiliée le 31 mars à minuit. Le syndicat de copropriété a fait changer les serrures des portes d’accès dans la nuit du vendredi 31 mars et a installé des agents de sécurité pour en empêcher l’accès. Cette décision impacte aussi les touristes puisqu’ils pouvaient, jusqu’à aujourd’hui, monter sur le toit-terrasse 7 jours sur 7 et n’auront désormais plus accès au rooftop.

L’OPTM a déposé une plainte contre Esset pour « violation de domicile », le lundi 3 avril au commissariat du 15ème arrondissement de Paris. « L ’OPTM se voit illégalement interdire l’exploitation d’un lieu emblématique de la vie culturelle parisienne, à seulement 18 mois de l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 », réagit l’Observatoire. L’OPTM avait déjà prévu plusieurs événements tout au long de l’année comme des festivités liées au 50e anniversaire de la tour prévues le 14 juin ainsi que la journée événement du 14 juillet, la terrasse offrant une vue panoramique du feu d’artifice. « On a fait tout l’aménagement de la terrasse qu’on entretient à nos frais et on verse une redevance à la copropriété pour la rénovation de la terrasse. De plus, les événements que l’on organise donnent de la notoriété à la tou r », explique l’OPTM au Figaro .

La patinoire déjà bloquée en février

La décision aurait été prise sans discussion préalable avec l’OPTM, assure l’Observatoire, qui déplore le manque de communication du syndic. Contacté par Le Figaro afin de connaître ses motivations, ce dernier n’a pas répondu à notre demande. L’OPTM reconnaît des divergences sur le projet de réhabilitation de la tour « qui devait être toute belle pour les JO alors que cela ne va pas être le cas». «Nous n’avons aucune information sur ce projet alors qu’on a du personnel, 50 personnes, qu’on met dans un climat d’incertitude en leur disant chaque année que la tour va fermer pour rénovation alors qu’elle ne ferme pas mais sinon nous n’avons pas de sujet de friction, tout s’est toujours bien passé », tient à souligner l’OPTM. Des nuisances sonores seraient-elles à l’origine de cette décision? Que nenni, affirme l’Observatoire.

Ce n’est pas la première action menée par le syndic contre l’OPTM. L’installation de la Patinoire de l’Observatoire sur le toit a été bloquée au mois de février alors qu’elle était autorisée les années précédentes. De même, l’ascenseur dédié aux visiteurs souhaitant monter sur le toit-terrasse a été fermé. Les touristes doivent emprunter le même ascenseur que les salariés des bureaux et s’arrêtent donc à tous les étages ou presque au lieu de profiter de l’ascenseur prévu à cet effet. Une panne est invoquée pour justifier sa fermeture. Même si le toit-terrasse est fermé pour le moment, l’espace panoramique de l’OPTM reste encore accessible.