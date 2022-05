«Downton Abbey» veut réduire sa dépendance aux énergies fossiles

Le domaine, qui a servi de cadre à la série

Le domaine de «Downton Abbey» situé dans le Hampshire, à 100 kilomètres de Londres, mondialement connu grâce à la série historique du même nom de Julian Fellowes, existe bel et bien. Son vrai nom? Le château d’Highclere. Érigée dans les années 1830, la demeure ancestrale, propriété de la famille Carnarvon depuis plus de 300 ans, va désormais être gérée par une filiale de BNP Paribas Real Estate, Strutt & Parker, une société de conseil immobilier au Royaume-Uni .

En tant que gardiens de Highclere, Lord et Lady Carnarvon sont soucieux de la prospérité du domaine. Leur objectif en sélectionnant Strutt & Parker? Développer la gestion commerciale du site tout en préservant l’histoire du lieu. « Les propriétaires fonciers sont maintenant mis au défi de réfléchir à la manière dont ils peuvent améliorer leurs domaines tout en soutenant l’écologie et les communautés locales. Pour Strutt & Parker, gérer un domaine comme Highclere implique de trouver un équilibre entre les enjeux commerciaux et la préservation de l’esprit familial du bien », déclare Edward Lattimer, directeur associé chez Strutt & Parker.

Des pompes à chaleur à air

Strutt & Parker gérera le portefeuille immobilier, tout en fournissant des conseils sur la gestion des bâtiments historiques et sur les opportunités futures pour s’assurer que le domaine puisse atteindre ses objectifs économiques, sociaux et environnementaux. « Nous étudions actuellement comment on pourrait être en mesure d’améliorer l’efficacité énergétique et d’utiliser potentiellement des technologies d’énergie renouvelable telles que les pompes à chaleur à air et géothermiques dans certaines des propriétés résidentielles louées» , explique Edward Lattimer qui assure qu’Highclere aspire à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles. « Un domaine avec une conscience », résume-t-il.

L’équipe de Highclere a déjà commencé le développement commercial du domaine de 300 pièces en surfant sur le succès de la série. Elle accueille des milliers de visiteurs chaque année autour de visites thématiques et historiques du domaine, afin de leur faire découvrir ce lieu mythique. Le château donne également dans l’événementiel et est loué pour des réceptions, ou des réunions de conseil d’administration. L’équipe d’Highclere a aussi implanté un vignoble il y a 4 ans et a ainsi créé sa marque de gin.