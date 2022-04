«Dois-je m'alléger ou me renforcer en Bourse ?» Nos conseils à Ghislain

Nos conseils aux abonnés du Revenu. (© Freepix)

Ghislain doit conserver ses positions. Et profiter des turbulences actuelles pour affiner sa stratégie en mondialisant son portefeuille et en optimisant la fiscalité de ses placements.

Féru de sports de glisse, Ghislain visionnait chaque jour les jeux Olympiques d’hiver de Pékin sur son Smartphone. Pour rien au monde, il n’aurait manqué le slalom géant et les épreuves de snowboard.

Le mardi de notre rendez-vous, la France totalisait onze médailles dont trois d’or. Un score proche du record de Sotchi et Pyeongchang qui le mettait en joie.

Notre ami est lui-même un grand sportif. Il ne pratique pas le ski mais courre chaque matin avant d’aller travailler. Le week-end, c’est vélo et natation. Il ambitionne de participer à son premier triathlon avec trois collègues, sponsorisé par son entreprise espère-t-il. Ingénieur dans l’automobile, Ghislain est trois jours par semaine en télétravail et deux jours sur site.

Il a contacté Le Revenu parce que l’évolution de la Bourse l’inquiète. Il a acheté ses premières actions en mars 2020 au début de la crise sanitaire, que de belles valeurs de croissance ( LVMH , L’Oréal , Dassault Systèmes …) qui boivent le bouillon depuis janvier.

Quelle stratégie adopter ? Faut-il vendre et passer en cash en attendant que l’orage passe? Arbitrer au profit de valeurs plus cycliques aux ratios de valorisation plus raisonnables? Ghislain est un peu perdu. Il n’est pas le seul! Pour lui apporter des réponses personnalisées à ses préoccupations patrimoniales, nous avons