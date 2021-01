Dix propriétés de rêve à plus de 40 millions à s'offrir en 2021

Pour fêter dignement la nouvelle année et s'offrir un cocon capable d'adoucir n'importe quel confinement, voici une sélection de maisons et d'appartements ultra-luxueux.

Et si l'espace d'un moment en ce début d'année 2021 après un millésime 2020 pour le moins compliqué, on s'offrait une part de rêve? Admettons que vous disposiez sur votre compte en banque d'au moins 40 millions d'euros (pour être tout à fait exact, vous pouvez même être un peu plus pauvre puisque deux biens de cette sélection sont affichés à 39 millions et que la négociation est toujours possible...). Dans ce cas, c'est peut-être le moment où jamais de craquer pour une folie immobilière. D'autant qu'avec près de 100 milliards d'euros d'épargne supplémentaire accumulée en 2020, certains Français se sont visiblement constitué quelques réserves...

La crise sanitaire et le confinement ont rappelé à tous l'importance de se sentir bien chez soi. Alors si on peut s'offrir quelques centaines de mètres carrés, une piscine, salle de sport, salle de cinéma... pourquoi pas? Et sur ce marché de l'hyperluxe où les acheteurs étrangers sont traditionnellement très présents, la concurrence est un peu moins rude en ce moment. L'occasion de réaliser quelques bonnes affaires ou de disposer d'un peu plus de marge de manœuvre en matière de négociation.

La Côte d'Azur très présente

Vous trouverez dans notre sélection, dix biens parmi les plus chers affichant un prix public (il y en a bien d'autres à la vente sans passer par une annonce et bien plus encore dont le tarif est confidentiel comme le Palais Bulles de Pierre Cardin pour lequel un prix de 350 millions d'euros a été évoqué) situés pour la quasi-totalité en France (avec une exception pour Monaco). Évidemment, à ce niveau de prix les très vastes propriétés sont largement représentées dans cette sélection. Mais on y trouve aussi des appartements de taille plus «modeste», comme cet appartement parisien de 670 m² dans le quartier des Invalides à Paris ou cet autre de 525 m² à Monaco.

À noter: la côte d'Azur est très largement surreprésentée dans cette sélection avec deux propriétés à Cannes, une à Théoule-sur-Mer, une autre à Roquebrune-Cap-Martin sans oublier la région de Fréjus et Saint-Tropez. La capitale est évidemment présente avec un hôtel particulier et un appartement tandis que les Antilles françaises complètent la sélection avec une villa à Saint-Barth. Il manque sous doute à chalet à la montagne pour faire bonne mesure... Bonne visite, que ce soit pour trouver votre bonheur ou pour confirmer que vous n'êtes finalement pas si mal que cela dans votre chez-vous actuel.