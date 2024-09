Deuxième revalorisation des petites pensions de retraite en octobre-iStock-DimaBerkut .jpg

Une deuxième vague de revalorisations

Prévue dans le cadre de la réforme des retraites, une première vague de revalorisations des « petites pensions », a permis d’augmenter la retraite de 600 000 retraités du régime général et 85 000 ex-salariés agricoles à l’automne 2023. Cette année, la deuxième vague devrait impacter les revenus de près de 850 000 retraités dont les dossiers, plus complexes, étaient en attente. Interrogé par Le Parisien le 3 septembre dernier, le directeur général de la Caisse nationale de l’Assurance vieillesse (Cnav), Renaud Villard a précisé que les retraités payés au Smic horaire ou mensuel durant toute leur carrière verraient leurs pensions augmenter dès cet automne. Un premier versement effectué autour du 25 septembre leur permettra de toucher, en rattrapage, l’augmentation sur un an qu’ils auraient dû percevoir depuis le 1er septembre 2023. À partir du 9 octobre, ils percevront leur pension de retraite majorée.

Quelle revalorisation ?

Renaud Villard précise que la revalorisation, pour le régime général, représente une bonification moyenne de 50 à 60 euros par mois. La rétroactivité devrait représenter quant à elle une somme moyenne de 600 euros sur douze mois. Pour rappel, la revalorisation des petites pensions de retraite a fait l’objet de rudes discussions durant la structuration de la réforme des retraites. La réforme a finalement revalorisé le « minimum contributif » (Mico), également appelé « retraite minimale ». Ce dispositif de soutien vise à ce que les petites pensions atteignent au minimum 85 % du Smic net, pour un salarié ayant accompli une carrière complète au salaire minimum. Cette mesure a été insérée par le gouvernement pour renforcer le « volet social » de la réforme. À noter : Cette revalorisation impacte la pension des retraités dont la retraite est calculée au taux maximum. Ces derniers doivent justifier d’une durée de cotisation tous régimes de 120 trimestres ou plus et percevoir une retraite de base inférieure à 847,57 euros mensuels (augmentation incluse). Par ailleurs, la somme des retraites (de base et complémentaires) perçues ne doit pas dépasser 1 352,13 euros mensuels (avec augmentation).

Près de 185 000 nouveaux retraités bénéficiaires

Selon les estimations de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), cette revalorisation devrait également bénéficier à 185 000 des nouveaux retraités de 2024 (sur environ 750 000 en tout), avec une augmentation moyenne de 30 euros par mois.