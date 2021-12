Deux fonds investis dans l’économie du Bitcoin et le bitcoin

Yves Choueifaty, fondateur de Tobam. (© DR)

Selon que vous êtes investisseur qualifié ou simple épargnant vous pouvez investir dans un fonds de pur bitcoin ou dans un fonds dans l'économie du bitcoin. Les explications d'Yves Choueifaty, fondateur de Tobam, la société de gestion d’actifs émettrice de ces deux fonds.

Après le lancement de Tobam Bitcoin CO2 Offset fund en 2016 le fonds Tobam BTC-Linked and Blockchain Equity sera le premier fonds d’investissement dans l’économie de la blockchain et le Bitcoin, ouvert à tous les souscripteurs en France et bientôt éligible à l’assurance-vie.

Un placement de diversification soutient son créateur Yves Choueifaty fondateur de la société de gestion d’actifs indépendante Tobam

Jusqu’à présent en France, un particulier pouvait acquérir des bitcoins par minage, à condition d’être expert, ou en les achetant auprès d’une plateforme comme Coinhouse. Quand avez-vous décidé d’ouvrir une troisième voie avec un fonds d’investissement?

En 2016, à TOBAM nous avons écrit une thèse d’investissement que nous avons présenté à l’AMF (autorité des marchés financiers),elle nous a ensuite autorisé à lancer le 1er novembre 2017 le premier fonds ouvert FPS Tobam Bitcoin CO2 Offset fund . C’est un FPS, c’est-à-dire un fonds professionnel spécialisé réservé aux investisseurs qualifiés.

Il est investi à 100% en bitcoins.Ce fonds est resté le seul fonds ouvert investi en bitcoins au monde jusqu’à ce qu’il soit imité cette année par une société canadienne. Il existe maintenant trois fonds similaires au nôtre au Canada, et un quatrième aux Etats-Unis. Avec quelques nuances évidement.

