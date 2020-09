Désormais, la ville de Paris rembourse intégralement la carte de transport des moins de 18 ans

Pour les familles, cela représente une économie de 350 euros par an.

C'était une promesse de campagne de la maire de Paris : la gratuité des transports en commun (bus, métro, tramway, train de banlieue) pour les moins de 18 ans. Après l'avoir instaurée pour les enfants de moins de 11 ans l'an dernier et un remboursement de 50% pour ceux de 12 à 18 ans, cette gratuité totale est désormais effective depuis la rentrée pour les collégiens et lycéens. Et c'est même très concret depuis le 8 septembre. Les collégiens et lycéens domiciliés à Paris peuvent désormais demander le remboursement intégral de leur forfait transport annuel ou mensuel auprès de la ville de Paris. Un formulaire en ce sens est à remplir sur le site de la ville.

Une économie de 350 euros pour les familles

Présentée comme une mesure de «justice sociale» par l'adjoint aux Transports Christophe Najdovski, cette mesure permet ainsi aux parents d'obtenir le remboursement intégral de l'abonnement transport de leur enfant. Pour l'année scolaire 2020-2021, cela représente une économie de 24 euros pour les détenteurs du Pass Navigo junior (en primaire et jusqu'à 11 ans), de 27,60 euros pour les porteurs d'un forfait Vélib et 350 euros pour les collégiens, lycéens et jeunes apprentis âgés de moins de 18 ans et titulaires d'un abonnement Imagine R.

La mise en place de la gratuité totale pour les 11-18 ans a été chiffrée par le conseil municipal de Paris à 12,6 millions d'euros pour la municipalité. Quelque 135.000 jeunes parisiens seraient concernés. Au total, l'ensemble des mesures de gratuité pour les jeunes parisiens a été estimé à 27,6 millions d'euros par an pour la ville.