Des vitraux surréalistes ornent cette ancienne église aux Pays-Bas

L’édifice religieux est devenu un institut d’art. Une œuvre monumentale a été créée pour symboliser ce nouvel espace de création, qui casse les codes avec l’architecture classique des églises.

Ne vous attendez pas à voir des vitraux traditionnels dans cette ancienne église devenue un institut d’art aux Pays-Bas, comme l’explique le magazine d’architecture Dezeen . À l’arrière de l’édifice, se trouve « une version surréaliste moderne des vitraux d’église classiques, qui se courbent de façon spectaculaire les uns vers les autres, créant une «étreinte» physique », depuis le mois de septembre, comme l’explique Studio Job à l’origine de cette sculpture en verre et en bronze semblable à des scènes de dessin animé. La Fondation néerlandaise Kunstkerk a demandé à Job Smeets de créer une œuvre d’art monumentale pour l’espace de création nouvellement lancé dans la ville historique de Dordrecht.

Pari réussi pour cette imposante sculpture en bronze et en verre qui mesure 13 mètres de haut et a nécessité 5 ans de travail. Elle a été fabriquée pièce par pièce à la main à partir de bronze et de verre pigmenté. Cette sculpture a pour particularité d’orner l’arrière de l’édifice qui n’était pas encore utilisé et non l’avant. L’idée étant de donner autant d’importance voire plus à l’arrière du bâtiment qu’à sa façade avant en modifiant ainsi son usage. « La façade devient une toile », selon les mots de Job Smeets, de Studio Job, pour cette œuvre, mélange d’architecture et de sculpture. « C’est là que l’art rencontre l’artisanat et que la religion rencontre l’architecture », souligne-t-il.

Des personnages non conventionnels

Les fenêtres en verre sont placées vers l’extérieur et non vers l’intérieur comme dans les églises traditionnelles. « Les dessins sont tournés vers l’extérieur plutôt que vers l’intérieur pour les rendre visibles à tous ceux qui passent devant » explique Job Smeets. Autre originalité, les personnages représentés sur les vitraux sont loin d’être conventionnels. Un enfant est représenté en train de tirer la langue et porte des cornes de diable sur la tête. Des abeilles, des roses grimpantes mais aussi des fusées décorent également les fenêtres, des motifs étonnants pour des vitraux d’église.

On retrouve également 5 animaux en bronze sculptés à la main, quatre tortues et un coq. Les tortues donneraient protection et sagesse selon une ancienne coutume asiatique. Elles soutiennent ici l’ensemble de l’œuvre qui repose sur leurs carapaces. Quant au coq de deux mètres de haut placé en haut de la structure, il pèse 300 kilos. Il n’est pas rare de voir des coqs orner les clochers des églises, cet animal représentant notamment le lever du jour et ainsi le moment où l’obscurité de la nuit s’efface mais celui-ci a l’air de crier sur les toits, tel un oiseau rebelle, ce qui incarne bien le style de Studio Job.