Des syndicats demandent une prime pour les retraités

« Ne touchez pas au pouvoir d'achat des retraités ! » C'est le titre de la pétition disponible sur change.org. Elle a été lancée par plusieurs organisations qui y formulent différentes demandes.

Des syndicats demandent une prime pour les retraite?s - iStock-Zinkevych

« Monsieur le Président, je vous fais une lettre... »

Trois demandes formulées

Retraités, les oubliés de la crise ?

Adressée au président de la République Emmanuel Macron, la pétition « Ne touchez pas au pouvoir d'achat des retraités ! » a déjà recueilli plus de 53 300 signatures sur un objectif de 75 000. En pleine pandémie, et tandis que l'impact de cette dernière se fait ressentir sur diverses catégories de la population dont notamment les étudiants et les retraités, les auteurs de la pétition demandent davantage de reconnaissance envers la deuxième catégorie. « La France a besoin d'un plan de relance du pouvoir d'achat des salariés et des retraités. [Ces derniers] en ont besoin pour eux et [pour] leur famille, notre économie en a besoin, car ils ne sont pas seulement des consommateurs utiles à l'économie, ils participent à hauteur de 8 % à la production de richesses en France. » C'est ainsi qu'est introduite la pétition lancée il y a environ trois mois déjà. Les organisations l'ayant mise en ligne, accompagnée d'un tract unitaire, considèrent que la contribution des retraités à la vie sociale est décisive. Elles estiment en outre que « le Ségur de la santé et le Projet de Loi de Financement de la Sécurité sociale, n'ont pas répondu aux attentes des soignants, des retraités et des salariés ni aux besoins de la population ».Qu'attendent les différentes organisations à l'origine de cette pétition ? Plusieurs choses. Tout d'abord, elles réclament une prime de 100 euros « pour rattraper [le] pouvoir d'achat [des retraités], à valoir sur la revalorisation des pensions calculée sur l'évolution du salaire moyen » (soit un retour aux règles de revalorisation de la retraite d'avant 1987). De plus, elles veulent l'accès à la santé pour tous ainsi que la prise en charge totale de la perte d'autonomie dans la branche maladie de la Sécurité sociale.La retraite de base a été revalorisée par rapport à l'inflation (+0,4 %), ce qui est une bonne nouvelle. Cependant, « cette augmentation n'est pas faramineuse par rapport à l'évolution des biens et des services » estime Didier Hotte, secrétaire général-adjoint de l'union confédérale des retraités de Force ouvrière (l'un des mouvements à l'origine de la pétition). Et si 100 euros peuvent sembler peu aux yeux de certains, ils « représentent déjà beaucoup pour de nombreux retraités qui subissent depuis des années la baisse de leur pouvoir d'achat » selon Jean-Pierre Floret (CGT retraités). Les retraités ne veulent pas être les oubliés de la crise sanitaire et économique due à la pandémie de COVID-19. Cette pétition est là pour rappeler qu'eux aussi ont besoin d'aide. « Entre le 1er juin 2008 et le 31 décembre 2019, les pensions ont augmenté de 8,8 % alors que, pendant la même période, les prix ont grimpé de 12,93 %, le Smic de 20 % et le salaire moyen de 22 % » précise Jean-Pierre Floret.