Des portiques pour remplacer les barrières de péage sur une autoroute dans l'Allier

A partir de l'été 2022, une portion d'autoroute située entre Sazeret (Allier) et Digoin (Saône-et-Loire) sera bien payante. Mais les barrières de péages seront remplacées par six portiques qui scanneront les plaques d'immatriculation à chaque passage d'un véhicule. Le dispositif devrait permettre de fluidifier le trafic. Il vise aussi à réduire les émissions de CO2 en supprimant l'arrêt et le nécessaire redémarrage des voitures aux barrières de péage.

C'est une solution pour éviter les files d'attente et les ralentissements aux abords des péages. Une portion d'autoroute située entre Sazeret (Allier) et Digoin (Saône-et-Loire) n'aura pas de barrières de péage. Mais ce tronçon de 88 km sur la future A79 sera toutefois bien payant, rapporte France Bleu Pays d'Auvergne, mardi 22 septembre.

Les barrières seront en effet remplacées par six portiques, similaires à ceux mis en place pour l'écotaxe. A chaque fois qu'une voiture passera sous l'un d'eux, la plaque d'immatriculation sera scannée. Les données seront ensuite transmises à un centre informatique, ce qui déclenchera la facturation. Le dispositif sera mis en place à l'été 2022.

Réduire les bouchons et la pollution

Selon la radio locale, trois moyens de paiement seront proposés : via un badge télépéage, en s'enregistrant au préalable sur un site Internet ou une application mobile ou enfin via des bornes de paiement installées le long de la route. Pour ce dernier moyen, il faudra entrer son numéro de plaque qui aura été enregistré par les vidéos installées sur les portiques.

Selon Eiffage, concepteur de l'autoroute avec APRR, ce système répond à un impératif écologique. « En supprimant l'arrêt et le nécessaire redémarrage des véhicules thermiques aux barrières de péage, ce dispositif contribue à diminuer significativement les émissions de CO2 », explique l'entreprise. De plus, le système devrait permettre de réduire les bouchons et fluidifier le trafic dans un secteur très fréquenté.