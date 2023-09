Des nouvelles solutions pour investir dans le non coté

Les acteurs du capital investissement veulent démocratiser l’accès au «private equity», autrefois réservé aux seuls professionnels et aux gros patrimoines. (© Fotolia)

Les distributeurs de solutions d’investissement dans les PME non cotées souhaitent convaincre un public plus large d’épargnants d’adopter ce type de placement. Cette option doit être réservée à un profil d’investisseur averti, capable d’en comprendre et d’en assumer les risques et les contraintes d’immobilisation, surtout dans une conjoncture économique incertaine.

L’institut OpinionWay a été sollicité pour analyser la perception que les épargnants ont du capital investissement.

L’étude réalisée fin mai pour Nextstage AM, Spirica et Maison Herez, coordonnée par Insight AM, auprès d’un échantillon représentatif de plus de 1 000 épargnants, dont 20% disposaient d’au moins 150.000 euros d’épargne financière, fait ressortir le rôle de la loi Pacte de 2019 et de ses assouplissements réglementaires.

Rôle de l’assurance vie et de l’épargne retraite

«Près de 20% des 25,5 milliards d’euros levés en 2022 auprès par les acteurs français du capital investissement ont émané de particuliers fortunés ou de family offices, au travers de souscriptions de parts de fonds (FIP, FCPI, FCPR, FPCI, etc.) ou via des contrats d’assurance vie en unités de compte (UC)», rappelle Grégoire Sentilhes, président de Nextstage AM, qui a beaucoup œuvré pour le développement de l’accès d’un plus large public au capital investissement et notamment en assurance vie.

Ces flux entrants en 2022 ont été près de deux fois supérieurs à la moyenne annuelle observée sur la période 2016-2020, d’après l’étude France Invest - Grant Thornton de 2023.

