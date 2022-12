Des locataires refusent de quitter ce manoir car ils sont fans de l’écrivain qui y a vécu

Les acquéreurs n’ont même pas pu visiter le manoir avant de se positionner lors de la vente aux enchères d’une demeure qu’a occupée Evelyn Waugh.

Des locataires ne veulent pas quitter le manoir géorgien qu’ils habitent, situé à Stinchcombe dans le Gloucestershire, non loin de la ville britannique de Bristol. Non pas parce qu’ils n’ont pas trouvé d’autre logement officiellement, mais au motif qu’ils sont « super fans d’Evelyn Waugh », un écrivain qui a vécu dans la bâtisse. Le hic, c’est que la propriété a été vendue aux enchères le jeudi 15 décembre pour 3,16 millions de livres sterling, soit 3,63 millions d’euros, après une mise à prix de 2,5 millions de livres, selon le journal britannique The Guardian .

Certes, les acheteurs ont été prévenus par les commissaires-priseurs que les locataires en place, qui versent un loyer hebdomadaire ridicule de 5 livres par semaine (soit un peu plus de 5 euros), refusent de quitter le manoir de Piers Court, où Arthur Evelyn St. John Waugh a rédigé son roman Brideshead Revisited. « La propriété est occupée en vertu d’une location de droit commun à un loyer de 250 livres par an. Un avis de départ a été signifié à l’occupant le 19 août 2022 et une copie de cet avis a été apposée à la porte de la propriété le 22 août 2022. Les acheteurs potentiels doivent prendre leurs propres conseils juridiques à ce sujet », a stipulé le réseau Knight Frank, chargé de la vente.

Un loyer dérisoire pour un manoir qui compte huit chambres, six salles de bains, six salles de réception et un court de tennis. Le précédent propriétaire, Jason Blain, ancien cadre de BBC Worldwide et de Sony Enterntainment, qui avait fait l’acquisition de la propriété en 2019 pour 2,9 millions de livres sterling, avait convenu d’un loyer dérisoire avec les locataires, des amis à lui.

Impossible de visiter le manoir

Les acquéreurs potentiels n’ont même pas pu visiter le manoir avant de prendre leur décision. « La propriété n’a pas été visitée par les agents chargés de la vente depuis 2019. Toutes les images datent de 2018. Il n’est PAS possible de voir la propriété », note le cabinet de conseil en immobilier Knight Frank qui a rédigé l’annonce de la vente du bien au passé, ne sachant pas dans quel état se trouve le bien aujourd’hui: « À côté du hall d’entrée principal se trouvaient le salon formel et la bibliothèque, qui fournissaient tous deux la grandeur que l’on attendrait d’un manoir géorgien ».

Les locataires prévoient même d’installer leur sapin de Noël et leurs décorations dans les jours suivants, confirmant leur ferme intention de se maintenir dans les lieux. « C’est notre maison, à court terme et à long terme , affirment-ils. Nous ne sommes pas locataires, nous avons une part importante de la maison et avons investi des centaines de milliers de livres de notre propre argent », assènent-ils. Ils auraient placé de l’argent dans la société qui a acquis les lieux en 2019. L’une des locataires assure même être une amie de la famille de l’écrivain et souhaite organiser une fête en son honneur avec les descendants de l’auteur.

L’écrivain Evelyn Waugh avait acheté la maison pour 3600 livres, soit 4129 eurosseulement, en 1937. Il y a vécu avec son épouse pendant près de 20 ans et a loué le manoir pendant la Seconde Guerre mondiale à une école. Il a notamment écrit plusieurs de ses romans les plus connus dans le manoir , dont Officers and Gentlemen , Men at Arms et Brideshead Revisited .