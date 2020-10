Des locataires attendent l'eau chaude depuis trois ans

Une partie des habitants d'une résidence HLM de la région bordelaise se bat depuis 2018 avec un bailleur social pour bénéficier d'eau chaude comme le reste de l'immeuble.

Vous imaginez-vous pouvoir bénéficier dans votre logement que d'eau tiède depuis trois ans? Cette mésaventure à peine croyable est pourtant le quotidien d'un groupe de locataires de la résidence Malraux à Langon, dans la région bordelaise. Un calvaire à petit feu que détaille le quotidien Sud Ouest. Ce n'est certes pas une coupure d'eau (rigoureusement interdite tout au long de l'année même en cas d'impayés depuis une loi de 2013) ni même une eau glacée, mais tout de même.

Les occupants de la partie inférieure (jusqu'au 3e étage) de l'immeuble HLM en sont réduits à alterner douches tièdes, toilette de chat et douches chez des proches. D'autres confient chauffer l'eau à la bouilloire pour réchauffer le bain des enfants ou à la casserole pour faire la vaisselle. «Je paie 44 euros par mois d'eau chaude depuis que je vis ici pour un service qui n'a jamais été rendu», dénonce encore une autre locataire au quotidien bordelais.

Selon elle, Mésolia, l'organisme HLM qui gère l'immeuble, n'a jamais fait de geste commercial pour adoucir la situation. Et depuis trois ans malgré les lettres recommandées, les réunions de quartier avec les élus locaux, le recours aux associations de consommateurs... la situation n'a pas progressé.

150.000 euros d'investissement

De son côté, le bailleur social Mésolia estime que l'on ne peut pas le taxer d'immobilisme sur ce dossier. Le réseau de la résidence remonte à l'origine du bâtiment, soit 1977, et est difficile d'accès. Dès 2017, les chaudières de la chaufferie ont été remplacées mais visiblement, il y a un problème de répartition de l'eau chaude qui fait que seul les étages supérieurs au 3e en bénéficient... De nouveaux travaux sont prévus ce mois-ci pour installer un ballon d'eau chaude plus puissant et plus performant. Au total, 150.000 euros auraient été investis pour résoudre ces problèmes. Une somme rondelette pour trois années d'eau tiède.