Des épiceries solidaires pour lutter contre la précarité

La crise sanitaire a provoqué une crise économique et une crise sociale majeure dans le pays, entraînant un nombre important de personnes dans la précarité financière et alimentaire. Pour lutter contre le phénomène, un réseau de nouvelles épiceries solidaires est en train d'être créé dans le pays.

Des e?piceries solidaires pour lutter contre la pre?carite? - iStock-gilaxia

Lutter contre la précarité alimentaire

Des aliments sains, de qualité et issus de filières locales

L'épidémie de Covid-19 qui dure depuis près d'une année et demie a fortement creusé les inégalités sociales et a entraîné un nombre massif de personnes dans la précarité. La précarité alimentaire découle de cette situation, nombre de personnes ne disposant plus de suffisamment de ressources financières pour s'alimenter correctement et régulièrement. Une étude a d'ailleurs démontré qu'une écrasante majorité d'étudiants ne prenait plus qu'un seul repas par jour. Alors qu'avant l'épidémie de Covid-19, plus de 5,5 millions de personnes en France étaient bénéficiaires de l'aide alimentaire, on estime à présent que plus de 10 millions de personnes vivent à présent sous le seuil de pauvreté, et éprouvent de fait les plus grandes difficultés à se nourrir correctement. Face à cette situation alarmante, le réseau d'épiceries solidaires ANDES - Association Nationale de Développement des Epiceries Solidaires - a été choisi par le gouvernement dans le cadre du Plan de Relance pour créer de nouvelles épiceries solidaires un peu partout dans le pays. L'ANDES va ainsi accompagner et soutenir la mise sur pied de non moins de 300 nouvelles épiceries solidaires dans toute la France afin de favoriser et de permettre l'accès à une alimentation de qualité aux personnes le plus durement touchées par la crise sociale. A l'arrivée, ce seront en tout et pour tout plus de 700 épiceries solidaires qui seront à termes ouvertes dans l'hexagone, permettant ainsi de lutter activement contre la précarité alimentaire. Pour Yann Auger, directeur général de l'ANDES " À l'heure où les besoins en aide alimentaire n'ont jamais été si importants, les épiceries solidaires permettent d'accueillir dignement les nouveaux publics mis en difficulté par la crise sanitaire et sociale. Nous sommes donc heureux de pouvoir continuer notre travail de maillage territorial, et de soutenir l'implantation de 300 nouvelles épiceries solidaires dans toute la France "La lutte contre la précarité alimentaire s'accompagne par ailleurs d'un effort particulier mis sur l'accès à une alimentation saine, équilibrée et durable. Les épiceries solidaires soutenues par l'ANDES mettront ainsi en avant des produits frais, de saison, de bonne qualité nutritionnelle et dont l'impact environnemental est le plus limité possible. L'alimentation saine et durable est même au cœur de la démarche des épiceries solidaires, plus de 75% d'entre elles proposent actuellement des produits issus de la filière bio. En parallèle, les circuits courts seront favorisés au maximum. Les épiceries solidaires réparties sur l'intégralité du territoire cherchent en effet à développer le plus possible un approvisionnement en fruits, légumes, viandes, céréales et produits de toute sorte en provenance de producteurs locaux idéalement. Cela permet d'assurer aux bénéficiaires d'avoir accès à une alimentation de qualité, issu du terroir local.