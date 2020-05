Des entreprises qui se mobilisent pour la crise sanitaire

Dans ce contexte singulier, des milliers d'entreprises se mobilisent à travers le monde pour faire face aux défis humanitaires et sociaux de la crise sanitaire.

Les industriels au service des soignants

Préserver le goût de l'apprentissage

Préserver le lien social des professionnels en télétravail

Assurer l'avenir

Le contexte actuel aura vu éclore d'importants élans de solidarité à travers le monde. Parmi les initiatives notables, les grands groupes industriels se mobilisent pour aider les soignants et les gouvernements dans la lutte contre le coronavirus. Bertin Technologies (groupe CNIM) a fourni 16 stérilisateurs à la Chine pour désinfecter les déchets des hôpitaux de la ville de Wuhan, où le virus a fait son apparition, fin 2019. Dassault Systèmes a quant à lui offert au ministère de la santé d'utiliser la plateforme de Medidata pour évaluer les traitements en cours sur les patients touchés par le COVID-19. L'application mobile permettra à terme d'évaluer l'efficacité des différents traitements employés. Côté intelligence artificielle, l'entreprise IPsoft a fait de son assistant conversationnel AMELIA une collaboratrice de premier plan dans la lutte contre le COVID-19. AMELIA a été « améliorée » pour répondre par téléphone ou messagerie aux questions communes du public américain sur le virus, évaluer les symptômes et risques potentiels d'infection des appelants.Pour venir en aide aux jeunes privés de cours, la plateforme Babbel offre un accès gratuit à ses ressources en ligne. Le site, dédié à l'apprentissage des langues, propose son soutien aux étudiants confinés afin de les aider à améliorer leurs compétences linguistiques, et pourquoi pas, de consacrer du temps à l'apprentissage d'une nouvelle langue.L'application gratuite Lik se présente comme une plateforme de conseils et de partage d'expériences entre professionnels confinés. Les différentes fonctionnalités de l'application permettent aux managers d'échanger sur leurs méthodes de travail, de mettre leurs idées en commun et de partager leur quotidien. Une initiative intéressante pour préserver le lien social et soutenir les managers en télétravail.Un peu partout dans le monde, des PME se mobilisent pour assurer des services de livraison de biens essentiels, de plats cuisinés et de produits culturels. En France, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration enregistrent une baisse d'activité de 91 % depuis le début du confinement. Ce chiffre provisoire devrait empirer, dans la mesure où les restaurants et les hôtels ne pourront rouvrir tout de suite à la fin du déconfinement. Dans les métropoles, certains acteurs du secteur ont fermé leurs salles, mais pas leurs cuisines. Ils proposent un menu restreint et un service de vente à emporter ou de livraison à la porte. Côté lecture, alors que les librairies rouvrent progressivement, le personnel s'est organisé au tout début de la crise pour assurer un service optimal, en dépit ces circonstances. Dans l'hexagone, plusieurs librairies, comme la librairie Grangier, à Dijon, ont mis en place un service de « drive ». Les clients pouvaient ainsi commander leurs livres en ligne et venir les chercher à la porte à une date et à un horaire précis. A Montréal, une libraire de la coopérative de solidarité l'Euguélionne enfourche son vélo chaque jour pour délivrer les commandes, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente.