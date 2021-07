Des délais à rallonge pour obtenir un crédit immobilier

les délais d'obtention d'un crédit immobilier sont souvent mal anticipés par les candidats à la propriété ( Crédits : © Alexander Limbach- stock.adobe.com)

Peu d'emprunteurs peuvent se passer d'emprunt bancaire pour l'achat de leur résidence principale. Mais pour éviter les déconvenues, mieux vaut anticiper une demande de prêt, en particulier en période estivale !

Par MoneyVox,

Les grandes vacances ont commencé : nombreux sont les Français qui profitent de cette période pour prendre des congés avec leurs enfants. Dans les banques, le constat est identique. Inévitablement, cette situation entraîne des retards dans le traitement des dossiers des futurs emprunteurs. À quels délais faut-il s'attendre pour obtenir un crédit immobilier pendant cet été 2021 ?

Quels délais prévoir pour l'obtention d'un prêt immo ?

L'obtention d'un financement immobilier prend toujours un certain temps. Il existe des délais incompressibles, par exemple celui du délai de réflexion de 10 jours, qui est une obligation légale. De plus, le conseiller bancaire doit avoir le temps suffisant pour étudier la demande de prêt et monter le dossier. Plus la demande est complexe, plus le temps à prévoir est long. C'est par exemple le cas lorsque s'ajoutent des travaux importants, un crédit relais ou un prêt à taux zéro. Enfin, l'offre doit être éditée puis envoyée aux clients.

Dans le cadre d'un dossier de prêt immo standard, il faut généralement compter 4 semaines de délai pour que les fonds soient prêts à être transmis au notaire. Toutefois, en période estivale, ce délai est allongé en raison de l'absence d'un certain nombre de membres du personnel de la banque. Selon le courtier Vousfinancer, la capacité de traitement des dossiers peut être divisée par deux, notamment durant la période charnière de la première quinzaine du mois d'août. Résultat : des délais qui peuvent augmenter de 2 à 3 semaines supplémentaires, toujours selon Vousfinancer, soit un total de 6 à 8 semaines pour obtenir l'argent nécessaire à la signature de l'acte authentique de vente.

Les emprunteurs doivent jongler avec la banque, le notaire et le vendeur

Avec de tels délais de traitement, les futurs propriétaires ont intérêt à anticiper leur demande de crédit immobilier. Il est ainsi préférable d'avoir déjà bien étudié sa capacité d'endettement, mais aussi d'avoir réuni tous les justificatifs qui seront demandés : avis d'imposition, pièces d'identité, bulletins de salaire, relevés de comptes, etc. Avoir déjà fait le tour des banques est aussi un gros avantage, afin de ne pas perdre de temps à rechercher le meilleur taux immo. Autre option : faire appel à un courtier qui se charge de cette mission en lieu et place des emprunteurs grâce à son réseau de partenaires.

Pour éviter de se retrouver dans l'impasse à cause d'un crédit immobilier qui met du temps à se finaliser, il est préférable de prévoir un délai pour la signature de l'acte de vente d'au moins 75 jours dans le compromis. Cette disposition peut même être allongée à 90 jours sur les recommandations du courtier Meilleurtaux.

Des délais à rallonge, mais des taux très intéressants

Si les délais d'obtention des crédits immobiliers ne sont pas à l'avantage des emprunteurs, il en va différemment pour les taux d'intérêt. Le baromètre de Crédit Logement CSA précisait ainsi un taux d'intérêt moyen de 1,07 % fin mai 2021. Meilleurtaux confirme cette tendance, avec des taux oscillant entre 0,90 % et 1,30 % sur 15 à 25 ans selon la porte-parole du courtier, Maël Bernier. Pour les meilleurs profils, ces taux peuvent même passer en dessous du seuil des 1 %. Il faudra toutefois surveiller de près les taux des mois à venir, certaines banques ayant choisi de relever les taux d'intérêt appliqués à leurs clients, jusqu'à 0,10 % sur les barèmes dans certains établissements financiers.