Des architectes chinois créent des immeubles dans les arbres

Pour une destination touristique, les architectes ont conçu ces ensembles de six logements superposés au milieu des arbres.

Cette étonnante réalisation a été conçue par le cabinet d'architectes chinois WH studio pour le site touristique de Senbo resort à Hangzhou. Niché dans un paysage montagneux, il s'agit d'ensembles de six chalets superposés qui tentent de se fondre dans la nature. Et pour y accéder, les touristes de passage passent par un sentier en zig-zag qui laisse croire que l'on grimpe un peu pour accéder à son logement. Chacun dispose d'une vaste terrasse implantée à différentes hauteurs pour profiter de la nature environnante.

Si l'ensemble est entouré de vrais arbres, les piliers qui soutiennent le tout en évoquant des arbres morts dépourvus de feuillage sont évidemment synthétiques. Visant un public familial, ce complexe malgré sa densité parvient à jouer sur les codes des contes de fées avec son parcours biscornu et ses terrasses décalées. Et pour ceux qui associent la cabane dans les arbres au calme et à la solitude, les architectes ont une réponse toute prête: «ce n'est pas le fait de vivre en solitaire mais bien ce côté grégaire qui renforce le côté accueillant de l'arbre où peuvent se nicher de nombreux habitats».

Simplification du projet initial

Malgré les critiques qui ont pu être formulées sur le côté «synthétique» de cette création bien éloignée des cabanes dans les arbres traditionnelles et les simplifications du design original au cours du chantier (modification des façades, transformation de la forme des fenêtres et suppression des tuiles en bois, le projet a immédiatement été accueilli avec enthousiasme par le public. On le retrouve d'ailleurs régulièrement mis en vedette sur les réseaux sociaux.