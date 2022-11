Des appartements parisiens bientôt mis aux enchères à moins de 50 000 euros

Le tribunal judiciaire de Paris met en vente aux enchères plusieurs biens avec des mises à prix très éloignées du marché parisien. (Dan Novac / Pixabay )

Le tribunal judiciaire de Paris va mettre aux enchères, le 2 novembre et le 1er décembre, plusieurs biens immobiliers à des tarifs bien en dessous du prix du marché parisien. Il est indispensable de recourir à un avocat pour se positionner sur ces appartements.

Il se pourrait qu'il y ait des affaires immobilières à faire dans la capitale. Le tribunal judiciaire de Paris met en vente aux enchères plusieurs biens avec des mises à prix très éloignées du marché parisien, rapporte actu Paris .

Des logements à moins de 50 000 euros

Ainsi, jeudi 1er décembre, un logement du 15e arrondissement, situé 3 rue de Montebello, au 5e étage, avec une entrée, une salle à manger, une chambre, une cuisine, un wc et une cave, sera proposé à 25 000 euros. Autre logement proposé dans le même arrondissement, un appartement de 42 m² situé 79 rue de la Convention. Disposant d'une entrée, d'un salon avec coin cuisine attenant, d'une chambre, d'une salle de bain, d'un WC et d'une cave au sous-sol, ce bien est proposé à 30 000 euros. Cela correspond à 714 euros/m². Un montant dérisoire quand on sait que le prix du mètre carré dans le 15e arrondissement est en moyenne de 10 537 euros.

Ce jeudi 3 novembre, cette fois, un appartement au rez-de-chaussée de 37,56 m² au 128 rue de l’Abbé Groult dans le 15e arrondissement, composé d'une entrée, d'un séjour avec coin-cuisine, d'une chambre, d'une salle de bains avec wc et d'une cave sera mis à prix à 30 000 euros, soit 799 euros/m². Dans le 8e arrondissement, c'est un duplex de 35,98 m², au 5e étage d'un immeuble au 10 rue Lavoisier qui sera proposé à la vente. La mise à prix est de 123 000 euros, soit 3 419 euros/m².

Des règles à respecter

D'autres lots sont proposés dans la même gamme de prix : un appartement de 36,13 m², au 3e étage, d'un immeuble du 10e arrondissement qui sera mis à prix à 100 000 euros, soit 2 768 euros/m², et un autre de 90,54 m², au 3e étage, dans le 17e arrondissement dont le prix de départ atteindra 300 000 euros, soit 3 313 euros/m².



Attention, si l'on peut faire de bonnes affaires avec les ventes judiciaires, il est essentiel de prendre le service d'un avocat pour participer à la vente. Lui seul peut porter les enchères à votre compte précise SeLoger . Il est indispensable de lui remettre un mandat signé indiquant l'enchère limite, avec un chèque de consignation de 20 % du montant de la mise à prix.