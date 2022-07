De nombreuses familles françaises se préparent à partir en vacances. Si les congés estivaux riment habituellement avec détente et plaisir, ils peuvent également être source de stress financier pour les foyers les plus modestes. Voici 5 dispositifs « coup de pouce » pour mieux profiter des vacances.

Des aides pour partir en vacances / iStock.com - AlexRaths

Le chèque vacances

Identique en sa forme au ticket restaurant, le chèque vacances est octroyé sur demande aux salariés du secteur privé, ainsi qu’aux agents et retraités de la fonction publique. Ce titre de paiement nominatif au montant défini permet de régler une partie des dépenses liées aux vacances comme le transport, l’hébergement, les loisirs ou les repas. Très répandu, il est accepté dans plus de 200 000 points d’accueil, vente ou services. Il est valable deux ans après son année d’émission.

L’Aide aux vacances familles (AVF)

La caisse d’allocations familiales (CAF) propose un dispositif d’aide au départ en vacances aux foyers les plus modestes. L’Aide aux vacances familles (AVF) est accessible aux allocataires de la CAF ou de la MSA qui perçoivent au moins une prestation familiale pour un enfant âgé de moins de 20 ans. Cette aide est automatiquement proposée aux allocataires entre janvier et mars de chaque année via un courrier expliquant les droits, ainsi que le montant de la prise en charge et la durée du séjour à laquelle les allocataires peuvent prétendre. Le montant de la prestation est calculé selon le coût de l’hébergement, les revenus de la famille et le nombre d’enfants à charge. Pour en bénéficier, les familles doivent ensuite effectuer leurs réservations de vacances dans l’un des 3 600 villages vacances et hôtelleries de plein air labellisés VACAF partout en France.

L’Aide aux vacances enfants (AVE)

En marge de l’AVF, la caf propose une aide de départ en colonie de vacances pour les enfants. L’Aide aux vacances enfants (AVE), disponible selon les critères d’éligibilité, permet aux enfants de partir en séjour dans un centre agréé VACAF. Les parents d’enfants éligibles sont contactés par courrier ou en ligne durant le premier trimestre de chaque année.

La carte famille nombreuse

Offerte par la SNCF aux familles comprenant au moins 3 enfants âgés de moins de 18 ans, la carte famille nombreuse permet de bénéficier de tarifs préférentiels sur les voyages en train, mais également auprès de services et boutiques partenaires. Cette carte est disponible sur demande, via un formulaire en ligne et moyennant des frais d’inscription.

La Bourse solidarité vacances

La Bourse solidarité vacances (BSV) est un programme destiné aux personnes en difficulté sociale ou économique, qui peuvent partir de manière autonome mais ont besoin d’aide dans la préparation de leur séjour. La BSV leur permet de bénéficier, sous conditions de ressources, de tarifs solidaires allant de -50 % à -70 % du prix public dans plusieurs types d’hébergements touristiques partout dans l’Hexagone. La SNCF propose quant à elle aux bénéficiaires de la BSV des billets valables pour toutes les destinations en France et portant une réduction de 85 %.

Seniors en vacances

Le programme Seniors en vacances est un dispositif destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans, retraitées ou sans activité professionnelle. Le programme permet aux personnes âgées en situation de fragilité économique ou sociale de partir en vacances en proposant des séjours tout compris (sans le transport) en France et en Europe à un tarif préférentiel. Une aide financière est accordée sous conditions de ressources. Les séjours tout inclus comprennent la pension complète, des animations et activités sur place, au sein de l’établissement touristique et à l’extérieur. Les aidants professionnels, les proches aidants ou encore les volontaires en service civique qui accompagnent les seniors sont également éligibles à cette aide financière, sans condition de ressources.