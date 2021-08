Découvrez le slow living et le glamping en Alsace

Vous aspirez à vous offrir une parenthèse bienfaisante en vivant quelques jours à votre rythme dans un camping glamour ? Vous avez inventé deux concepts tendance : le slow living et le glamping ! L'opérateur touristique européen Nutchel a devancé vos besoins. Il vous propose, en Alsace, son premier village forestier de 37 cabanes en bois tout confort, pour vous aider à rompre avec le quotidien et à vous déconnecter.

De?couvrez le slow living et le glamping en Alsace - iStock-Alice Degremont

Un projet écoresponsable au cœur d'un environnement d'exception

Un leitmotiv : se déconnecter pour se reconnecter à soi

Simplicité, authenticité et confort sont les maîtres-mots de ces petites maisons éparpillées au cœur de la nature, sur un grand domaine de 7 hectares. Les cabanes se fondent dans le paysage, tout en proposant un niveau de confort digne d'un camping haut de gamme. Au cœur de la vallée de la Bruche, sur le village de Plaine, à 3 km de la gare de Saint-Blaise-la-Roche, ce lieu magique vous promet, à 600 mètres d'altitude, un lâcher-prise et un véritable retour aux sources. L'implantation d'un premier village dans les Ardennes belges a remporté un tel succès que le promoteur a décidé d'investir quelque 3,5 millions d'euros pour dupliquer l'initiative sur le lieu même qui accueille son siège social. À partir du 22 octobre 2021, les adeptes de vacances authentiques et de grands espaces pourront donc se donner rendez-vous pour un séjour de 2 à 4 nuits dans une cabane équipée de l'indispensable (dont la glacière en bois et le poêle à bois), mais aussi, pour certaines, d'un superflu bien agréable avec le bain nordique privé.Se retrouver, se ressourcer, se recentrer... mais pas sur n'importe quelles terres. Riche de sa nature, de son patrimoine et de sa gastronomie, l'Alsace offre un cadre idéal pour proposer ses abris coquets loin du tumulte de la ville. Le site d'un ancien village vacances des années 1970 a été réhabilité et reboisé. Les bâtiments existants ont été dépollués et recyclés, l'objectif étant de limiter au maximum l'impact sur l'écosystème. Et l'intérieur vaut l'extérieur. Les Tiny Houses, déclinées en 7 modèles de 16 à 32 m2, pouvant accueillir de 2 à 6 personnes, sont fabriquées avec du bois issu de productions durables et locales, et meublées avec des matériaux recyclés. Des lignes épurées, un design moderne, de grandes baies vitrées valorisant les paysages vosgiens : rien n'a été laissé au hasard. La démarche vertueuse ne s'arrête pas là. Le concept cultive des valeurs essentielles telles que le partage et la rencontre. On peut y vivre des expériences authentiques et s'offrir le bonheur gratifiant d'un retour à soi et à l'autre : feu de camp, barbecue en pleine nature, fabrication d'une cabane en famille, éclairage à la lampe à l'huile... Deux saunas en bois et une piscine extérieure complètent les équipements. Quant aux environs, ils offrent la richesse de leurs atouts en toute saison : le plaisir des pistes de ski en hiver et la fraicheur des grands lacs en été. Enfin, avec la création de 22 emplois, le village fait partie intégrante de l'activité économique locale, en participant activement à la promotion des produits régionaux et du savoir-faire des artisans locaux.