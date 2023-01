Découvrez cette maison contemporaine qui revisite les villas bauloises

Cette maison de famille qui s’intègre parfaitement à son environnement de la commune du Pouliguen est une construction sur mesure de 2019 largement inspirée des villas de La Baule.

Le charme de l’ancien et le confort du moderne... un rêve inaccessible la plupart du temps. Ces propriétaires d’un terrain situé sur la commune balnéaire du Pouliguen (Loire-Atlantique) ont pourtant réussi à obtenir cette alliance. Car s’ils voulaient s’offrir une maison de famille neuve et facile à vivre, il fallait qu’elle se glisse sans peine dans le quartier historique de Penchateau, au cœur de la station. Ils se sont alors tournés vers un constructeur local, Maisons Bouvier, pour tenter de relever ce défi.

Présenté dans la catégorie «Réalisations remarquable» lors du Challenge de l’habitat innovant 2023 organisé par le syndicat professionnel Pôle Habitat FFB, ce projet a décroché une médaille de bronze décernée par plus de 400 participants. Ils ont notamment pu apprécier le soin qui avait été apporté par cette société pour allier authenticité et modernité. L’entreprise implantée en Loire-Atlantique depuis plus de 35 ans et présidée par Rozenn Le Bullenger devait répondre à un cahier des charges précis pour créer un lieu de rencontre familiale, lumineux où l’on est bercé par le son des vagues respectant le style baulois du début du 20e siècle tout en apportant un confort élégant.

Six chambres avec vue mer

C’est ainsi qu’est née la maison Tournepierre (du nom de cet oiseau que l’on trouve dans ce coin du bord de mer) conçu par un architecte local, Didier Bazire, et élégamment évoqué à l’aquarelle par le dessinateur de la société (voir diaporama) . Conformément aux attentes, cette demeure de 190 m² compte six chambres dont deux dortoirs pour accueillir un maximum d’enfants et toutes disposent d’une vue mer pour s’endormir avec ce doux son. Et comme le constructeur dispose d’un architecte intérieur intégré, la conception a été globale.

Sur ce qui était autrefois un port de mouillage, on retrouve désormais les éléments incontournables d’une villa bauloise qui se respecte. Une charpente en bois traditionnelle réalisée par un compagnon du devoir est habillée avec les indispensables chapeaux et épis de toiture. Les piliers et pan de mur en briquette sont bien là, tout comme les garde-corps en bois et les volets ajourés. Et une petite touche d’économie circulaire bien dans l’air temps a été ajoutée avec l’utilisation d’une cheminée recyclée et la création d’un mur de pierre de récupération.

Côté confort intérieur, la maison est chauffée au gaz et dispose d’un plancher chauffant et de pas moins de 5 salles de bains. Pour en faciliter l’usage, la cheminée est elle aussi au gaz. Pour l’ensemble de cette réalisation (hors foncier), il a fallu débourser 556.000 euros TTC, soit près de 2920 €/m². Cette villa bauloise réinventée a donné des idées au voisinage, puisque son constructeur compte désormais pas moins de cinq contrats signés pour des constructions du même type moins de deux ans après cette réalisation.