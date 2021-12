Après des mois d’épargne record, le livret A et le LDDS ont enregistré en octobre dernier leur plus forte décollecte depuis sept ans. Décryptage.

Décollecte massive des livrets en fin d'année / iStock-Philippe DEVANNE

Une décollecte record

Avec le ralentissement de l’activité économique, les Français ont épargné massivement pendant la pandémie. Parmi les différents produits d’épargne, on note que la collecte globale du livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) s’est élevée à +20,64 milliards d'euros sur les dix premiers mois de l’année. Pourtant, après des mois record, le livret A a connu sa plus forte décollecte en octobre. Selon la Caisse des Dépôts et Consignations, elle se chiffre à 2,83 milliards d’euros, montant auquel s’ajoute un solde négatif de 570 millions d’euros pour le LDDS. Les deux livrets d’épargne enregistrent ainsi une décollecte totale de 3,4 milliards d’euros rien qu’en octobre. Selon le Cercle de l’Épargne, le montant de la décollecte d’octobre 2021 est le plus fort depuis de nombreuses années. À titre comparatif, la décollecte cumulée du livret A et du LDDS s'était établie à 1,01 milliards d'euros en octobre 2020 et à2,57 milliards d'euros en octobre 2019. La dernière décollecte record date du mois d’octobre 2014, avec -2,93 milliards d’euros.

Octobre : une période défavorable

Historiquement, le mois d’octobre est une période défavorable aux livrets d’épargne. La fin d’année est en effet propice aux dépenses des ménages– taxe foncière, frais scolaires, mais également cadeaux et festivités. Durant cette période spécifique, le Livret A n'a été en collecte positive que deux fois par le passé, notamment lorsque le plafond a été relevé en 2012. Si la décollecte d’octobre est un événement récurent, elle est cependant particulièrement forte en 2021. Les économistes indiquent que l’inflation ou encore la faiblesse du taux du livret A pourraient expliquer le montant de la décollecte, les épargnants ayant tendance à privilégier les placements plus rémunérateurs. De plus en plus populaire, le Plan épargne retraite (PER) séduit notamment un nombre croissant de Français chaque mois.

Le retour de la consommation

La décollecte et le ralentissement de l’épargne s’expliquent également par le retour de la consommation en 2021, après plusieurs mois de pause. Malgré le risque sanitaire encore élevé, la progression de la campagne de vaccination et la réouverture progressive des commerces ont encouragé les Français à remettre la main à la poche. Selon l’Insee, les dépenses de consommation des ménages ont ainsi augmenté de 5 % au troisième trimestre. En septembre, la collecte du Livret A et du LDDS était déjà légèrement négative, totalisant -20 millions d'euros. Selon Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne, ces décollectes sont cependant à mettre en regard des records de dépôts effectués durant la pandémie. L’économiste souligne ainsi qu’en considérant ces chiffres, «il y a de la marge». On peut donc estimer que le livret A, placement préféré des Français, et le LDDS ont encore de beaux jours devant eux.