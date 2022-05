De la cryptomania à… la cryptophobie

En six mois, ce sont plus de 1.000 milliards de dollars qui se sont volatilisés. (© Monica Ly)

Quelle que soit son appellation, un cryptoactif ne peut en aucun cas être assimilé à un véritable produit d'épargne.

Pour paraphraser un slogan célèbre d'une marque de soda, les Bitcoin, ethereum et autres Binance Coin ressemblent à des monnaies, sont dorées comme des monnaies, mais ce ne sont pas des monnaies et c'est pour ça que ça dégringole.

Les cryptomonnaies s'apparentent en effet à des actifs virtuels –il est pour le moins malaisé de les employer au quotidien pour régler ses courses– mais leur chute en revanche est bien réelle. Les 8% de Français envoûtés par le chant de leurs sirènes, en majorité des moins de 35 ans, selon un sondage KPMG/Ipsos réalisé pour l'Adan, l'ont constaté à leurs dépens, en subissant en mai un véritable krach.

Le Bitcoin, le plus important crypto par sa capitalisation, a vu son cours s'effondrer à 25.000 dollars, soit une culbute de 60% par rapport à son plus-haut, en novembre 2021, en lien avec le reflux du Nasdaq et la remontée des taux d'intérêt. Et la «mère des cryptos» a entraîné dans le vide nombre de membres de sa fratrie –on en compterait 15.000, soit quasiment autant que les espèces de champignons ! Au total, en six mois, ce sont plus de 1.000 milliards de dollars qui se sont volatilisés.

Certes, il est fréquent d'assister à ces sautes d'humeur du marché. En mai 2021, le bitcoin n'avait-il pas décroché de 40%? Et le fait que des «influenceurs» vantent les mérites de ces cryptoactifs sur les réseaux sociaux auprès de millions