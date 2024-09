Dans quels cas peut-on garder son logement étudiant une fois les études terminées ?

Les règles varient selon le type de logement et le contrat de location. (Illustration) (Sephelonor / Pixabay)

Nombre d’étudiants se sont probablement posé cette question à la fin de leur cursus : est-il possible de garder son logement étudiant ? Le site SeLoger a apporté quelques éléments de réponses à ce sujet. Dans un premier temps, il faut savoir que les règles en la matière varient selon le type de logement et/ou de bail.

Des règles strictes pour le Crous

Dans les résidences universitaires gérées par le Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires), la situation est claire : seul un étudiant peut y résider. Ces logements, souvent moins chers que ceux du marché privé, sont en effet exclusivement réservés aux étudiants en cours de scolarité. Il s’agit même d’un des critères principaux à l’obtention d’un logement, avec les revenus des parents.

Une fois les études terminées, il est généralement nécessaire de quitter le logement à la fin de l'année universitaire ou à la date indiquée dans le contrat de location. Des dérogations peuvent toutefois être accordées, par exemple si l’étudiant poursuit une formation complémentaire dans la même ville.

Des règles plus souples pour les résidences privées

Du côté des résidences étudiantes privées, les conditions pour conserver un logement sont moins strictes. Bien que ces logements soient principalement destinés aux étudiants, les jeunes actifs peuvent parfois y rester plus longtemps en fonction de la demande. Et pour cause : ces résidences étant privées, elles doivent maximiser leur taux d’occupation.

Enfin, les règles sont beaucoup plus souples pour les baux locatifs du marché libre. Même si les contrats de location meublée standard sont renouvelés tacitement tous les ans, rien n’oblige un étudiant à quitter son logement à la fin de ses études, du moins dans le cadre d’un bail standard. En revanche, les baux spécifiques comme le bail étudiant ou le bail mobilité ne sont pas renouvelables automatiquement. Dans ces cas, une nouvelle négociation avec le propriétaire est nécessaire pour prolonger l’occupation.