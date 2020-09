Dans les villes moyennes, un marché immobilier dynamique à bon prix

Le premier Baromètre de l'immobilier des villes moyennes montre que les ventes y ont été soutenues en 2019 avec une hausse annuelle de moins de 2%.

Le dispositif fiscal Denormandie d'aide à l'investissement immobilier dans l'ancien avait permis de braquer les projecteurs sur les villes moyennes dès 2019. Depuis la crise sanitaire, on n'a jamais autant parlé de l'attrait qu'offrent ces destinations mêlant services, verdure et prix immobiliers accessibles. Problème: si la quasi-totalité des études ciblent les villes de plus de 100.000 habitants et qu'il existe des indicateurs sur l'immobilier rural, ces villes moyennes sont les grandes oubliées des statistiques.

C'est pourquoi les notaires du Conseil supérieur du notariat et la direction du programme national Action cœur de villes ont choisi de s'associer pour produire des données chiffrées sur les 222 communes concernées. Dans ce premier Baromètre de l'immobilier des villes moyennes (il s'en tient à 2019, donc on n'y mesure pas l'effet du Covid), on découvre un marché dynamique où les ventes ont progressé de 11.880 unités entre 2018 et 2019, passant de 114.665 à 126.545.

Il convient d'ailleurs d'y ajouter un bond de 11.380 ventes dans les périphéries de ces villes, passant de 145.225 à 156.605. On note que si le marché de la périphérie est supérieur en volume, la hausse est plus importante dans les villes centre (+10% contre +8%).

Moins de 2% de hausse annuelle pour les appartements

Concernant les prix, l'étude montre que le prix médian au mètre carré des appartements anciens augmente nettement moins vite dans les 222 villes du programme Action cœur de villes que sur le marché national. Ils n'ont progressé que de 1,92% en un an contre 5,2% au niveau national. La hausse du prix des maisons est également en retrait mais de façon bien moins sensible: +2,35% pour les villes moyennes contre +2,6% pour la France entière.

Le dernier point abordé par cette étude concerne les performances énergétiques des bâtiments. Sachant que le ministère de la Transition écologique a publié récemment un état des lieux sur la France entière, on peut là aussi pointer quelques différences. On remarque notamment que les villes moyennes disposent de moins de logements très bien isolés (catégories A, B et C): seulement 19% au total en 2018 et 2019 contre pas loin de 25% sur la France entière. Mais à côté de cela, ces villes moyennes comptent moins de passoires thermiques (catégories F et G): 12% en 2018 et 10% en 2019 contre pas loin de 17% sur l'ensemble du territoire.