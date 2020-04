Dachau, manquant de logements, transforme son ancien camp nazi

L'ancien camp de concentration, dont c'est mercredi le 75e anniversaire de la libération, a été transformé en logements.

Dans l'Allemagne d'après-guerre, où de nombreuses villes ont été en partie rasées, les logements manquent, surtout pour les plus démunis. Construit en 1933 et modèle pour tous les autres camps d'Europe, l'ancien camp de concentration de Dachau (voir notre diaporama), dont c'est mercredi le 75e anniversaire de la libération, est mis à contribution par le gouvernement de Bavière, la région où il se situe.

Ces logements de fortune accueillent alors principalement des Allemands expulsés des territoires de l'est de l'Europe après la défaite du IIIe Reich. Mais aussi des cas particuliers comme la famille de Jean. D'après le centre de documentation du mémorial de Dachau, environ 2300 personnes y ont vécu entre 1948 et 1965. «Nous avons d'abord dû nous partager une pièce, puis nous avons obtenu deux pièces», raconte Jean Böhme.

Les Böhme ne sortent pratiquement jamais de l'ancien camp, qui fonctionne en autarcie. «Il y avait une école, une boulangerie, une épicerie, un bar, un docteur, une tannerie pour donner du travail aux gens, une église catholique et un temple protestant. Et il y avait même un bordel!», énumère Jean. Lui et son frère détestent l'école mais passent de longues heures à jouer dans les travées avec d'autres enfants réfugiés. «Nous ne nous rendions pas compte», dit-il.

Sur une photo qu'il a précieusement gardée, on le voit enfant, timide sourire aux lèvres, un chien à ses côtés. En arrière-plan, du linge sèche sur des fils tirés entre deux bâtiments. Sur une autre, il est assis à côté d'un sapin décoré: «Sûrement mon premier Noël en Allemagne», commente-t-il. Leur mère est la seule à saisir la gravité de leur situation. «Elle répétait à mon père que nous n'avions pas le droit de vivre ici, dans un ancien camp de concentration», se souvient Jean.

La famille y passa malgré tout environ trois ans. «Nous étions très heureux de partir», dit-il. Ce qui ne l'a pas empêché de vivre ensuite longtemps dans la ville de Dachau. «Dès que j'avais des visiteurs, je les emmenais voir le camp. C'était incontournable», témoigne-t-il. «Je voulais qu'ils voient ce qui s'était passé, de quoi ce pays avait été capable».

Jean pense souvent à son enfance particulière, surtout lorsqu'il lit des articles sur les réfugiés arrivés récemment en Allemagne avec «le même parcours». «Quand on doit vivre dans la promiscuité, que l'on a peu d'espace, il y a forcément des conflits. C'était le cas à Dachau et c'est encore le cas dans les centres de réfugiés d'aujourd'hui», s'anime Jean Böhme. «Les baraquements ont été rasés, il ne reste plus grand-chose» de son ancien logement, souligne-t-il. Les souvenirs, eux, sont restés, tout comme les traumatismes. «Ma mère ne s'en est jamais remise. Elle n'a jamais été heureuse ici. Jusqu'à sa mort, ça l'a hantée».