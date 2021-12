D'où viennent les sapins de Noël qui trônent dans nos salons ?

Les préparatifs de fin d'année ont commencé et ils prennent petit à petit leurs quartiers dans les foyers. Les arbres qui illuminent nos fêtes sont-ils produits en France ? Le Figaro fait le point.

On n'imagine pas Noël sans eux. Chaque année, à l'approche de Noël, les sapins prennent leurs quartiers dans les foyers français. Il s'en vend près de 6,7 millions par an, dont 5,9 millions de sapins naturels, un nombre stable depuis plusieurs années. Sous les branches chargées de guirlandes, parents et enfants s'échangent jouets Made in China et toasts au saumon norvégien, ingrédients essentiels d'une fête depuis longtemps devenue aussi celle de la mondialisation. Mais les sapins, eux, d'où viennent-ils ?

Plus de 80% des sapins vendus en France poussent dans l'Hexagone. Une part élevée qui s'explique par la demande de plus en forte de la part des consommateurs pour des sapins d'origine française. S'il s'agit à l'origine d'une tradition alsacienne, aujourd'hui ils viennent surtout de trois régions : le Morvan, la Bretagne, et la région Rhône-Alpes. Mais on en cultive dans presque toutes les régions de France. Les 20% restants arrivent de nos voisins européens : Danemark, Belgique et Allemagne principalement.

Le bio reste très minoritaire

Parmi les différentes espèces de sapin, c'est sans grande surprise le Nordmann qui arrive en tête. Représentant autour de 70 à 75% des ventes, il est très apprécié pour ses aiguilles plus douces et qui restent accrochées à l'arbre plus longtemps, ainsi que pour ses belles teintes vert profond. À l’origine, l'espèce provient des lointaines montagnes du Caucase. Au contraire, son grand rival l'épicéa est naturellement présent en France. S'il embaume toute la maison d'une odeur immédiatement reconnaissable, la chute abondante de ses aiguilles est contraignante, ce qui explique qu'il soit en retrait dans les ventes depuis quelques années. Pour le garder vivant plus longtemps, il est de plus en plus souvent vendu en pot.

Avec sa couleur bleutée, ses aiguilles tenaces et son parfum de résine, le sapin noble, Abies Nobilis, mélange les avantages des deux autres. Mais il est plus difficile à cultiver, ce qui explique que sa part de marché est encore faible, de l'ordre de 3 à 4%.

Née il y a moins de dix ans, la filière bio reste très minoritaire, comptabilisant autour de 1% des ventes. Il y a en revanche une forte demande pour des sapins produits dans le cadre d'une agriculture raisonnée. Plusieurs labels existent, comme Plante bleue ou MPS. Leur part dans le volume des ventes est appelée à progresser car, conscients de l'intérêt grandissant des consommateurs, «de plus en plus de distributeurs demandent à leurs fournisseurs de leur fournir des sapins d'agriculture raisonnée», explique Frédéric Naudet, président de l'AFSNN, l'association des producteurs de sapins de Noël. Quant aux sapins artificiels, 2020 a été une année de baisse des ventes, passées de 1,1 million en 2019 à 800.000 en 2020.

Que petits et grands se rassurent : naturels ou synthétiques, Épicéa ou Nordmann, français ou danois... Tous les sapins sont aptes à recevoir les cadeaux du Père Noël.