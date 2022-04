Cryptos : quels sont les intermédiaires fiables ?

Les arnaques sur les cryptoactifs se font de plus en plus fréquentes. (© Monica Ly)

Les arnaques aux placements se sont déplacées vers les cryptoactifs. Une source de préoccupation grandissante pour Marielle Cohen-Branche, médiatrice de l’Autorité des marchés financiers. Le Revenu vous livre ses conseils pour vérifier si votre plateforme de bitcoins est bien agréée en France.

Au bilan de la médiatrice de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour 2021, les litiges ont concerné principalement le PEA (28%), en particulier leurs transferts à cause de difficultés rencontrées par une fusion de courtiers.

Ce sujet est passé devant l’épargne salariale (19%). Suivent les transactions sur des produits de Bourse (17%) et sur le marché des changes (5%) dont les fameux actifs numériques qui en représentent à présent plus de 20% contre 6% en 2020.

«Le montant moyen du préjudice par demandeur est de 4.200 euros mais les pertes de certains investisseurs ont pu atteindre 20.000 euros», précise Marielle Cohen-Branche, médiatrice de l’AMF.

Porte-monnaie de cryptoactifs piratés, plateformes d’échange incapables de restituer les bitcoins ou les éthers... la liste est longue des écueils auxquels sont confrontés les épargnants français qui investissent dans des cryptomonnaies.

Les obligations de conservation d'un «exchange» (plateformes d'échanges) sont bien inférieures à celles d’une banque et carrément nulles si vous avez transféré vos actifs sur un «cold wallet» (un portefeuille externe déconnecté d'Internet) type Ledger.

Et puis, il y a les arnaques pures et simples. «La reconversion des escrocs du Forex vers les cryptoactifs, observée les années précédentes, se confirme de manière claire cette année»,