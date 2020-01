Crowdfunding immobilier : bilan 2019 et perspectives 2020 (Crédit photo: Fotolia)

Le baromètre annuel du crowdfunding immobilier en France vient d'être publié. L'activité enregistre cette année encore un nouveau record de collecte. Rendement, taux de défaut, collecte, typologie des projets ... le bilan de l'année 2019 et les perspectives 2020 pour ce marché.

Fundimmo, plateforme française de financement participatif immobilier et HelloCrowdfunding ont dévoilé les résultats de leur baromètre 2019 du crowdfunding immobilier, réalisé auprès de 28 plateformes de crowdfunding.

Un niveau de collecte record

En 2019, les plateformes de crowdfunding immobilier ont collecté 373 millions d'euros, un nouveau record. Ce marché, qui connait une croissance annuelle continue de + 80% depuis sa création, a encore accéléré avec une hausse de sa collecte de +102% en 2019.

544 projets immobiliers auront ainsi été financés cette année par leur intermédiaire, c'est presque 60% de plus que l'année dernière.

Les projets financés sont de plus en plus importants : le montant moyen est en hausse de 27,8% à 689 150 euros. Cela pourrait s'expliquer en partie par les premiers effets de la loi Pacte qui a fait passer, fin octobre, le plafond légal pour un projet de financement participatif de 2,5 millions à 8 millions d'euros. Cette mesure ouvre un nouveau marché et de nouvelles perspectives de croissance pour les plateformes qui peuvent désormais cibler des promoteurs de taille plus importante.

Un rendement annuel moyen de 9,2%

Les projets attirent de plus en plus d'investisseurs, témoignant de la démocratisation du crowdfunding immobilier auprès du grand public. En moyenne, un projet est financé par 436 investisseurs, soit une hausse de + 41,6%.

En moyenne, ils placent 1 581 euros pour une durée de 21,3 mois et un rendement annuel de 9,2% (ce qui correspond à un gain moyen de 263 euros bruts par projet). Néanmoins, pour apprécier la performance réelle de ce placement, il convient de tenir compte du taux de défaut (lorsque l'investisseur n'est pas remboursé) et du taux de retard (lorsque la date de remboursement est dépassée). Or, le taux de défaut moyen, calculé sur la base des projets ayant subi une perte en capital et/ou une perte des intérêts depuis 2012, est de seulement 0,57%. Le taux moyen de retard de moins de 6 mois est de 6,41% et de 7,69% pour les retards de plus de 6 mois. Dans le détail, on remarque que seulement quelques acteurs concentrent des retards conséquents. Un tableau de bord des retards par projet est disponible sur la plateforme HelloCrowdfuding.com.

« C'est un produit qui réunit de nombreux avantages : il est accessible comme en témoigne l'investissement moyen autour de 1 600 euros, il offre un horizon de placement de moins de 2 ans en moyenne désormais, il est tangible car le projet d'investissement et son évolution sont visibles. » explique Jérémie Benmoussa, Président du Directoire de la plateforme Fundimmo.

Une majorité de projets résidentiels

Les projets financés sont en grande majorité des projets résidentiels (79%), devant les commerces (8%) et les bureaux (5%).

Géographiquement, le marché du crowdfunding immobilier est concentré en Ile-de-France, où la collecte a été de 164,2 millions d'euros (+226%), devant la région Auvergne-Rhône-Alpes (55,9 millions), et la région Sud. À elles seules, ces trois régions concentrent 69% de la collecte totale du marché en 2019.

Une concentration du marché autour de 5 grands acteurs

Le marché du financement participatif de l'immobilier reste concentré autour de cinq acteurs majeurs qui représentent deux tiers du marché global en termes de collecte. Ces cinq plateformes ont chacune levé 51,8 millions d'euros en moyenne l'an passé. Suivent quatre plateformes de taille intermédiaire qui représentent 19% de parts de marché (ayant chacune levé 17,9 millions d'euros en moyenne), puis neuf plateformes qui représentent 10% de parts de marché (avec 4,2 millions d'euros levés en moyenne), et enfin sept plateformes qui représentent 1% de parts de marché (moins de 1 million d'euros levés).

Les perspectives pour 2020

L'année 2019 voit l'apparition de nouvelles tendances, présageant d'une potentielle évolution du marché pour 2020.

Ainsi, l'année 2019 a vu l'émergence de nouvelles typologies de projets parmi lesquels des espaces de coliving. L'année a également été marquée par une très forte croissance de la part des opérations de marchands de biens (23% de la collecte), ainsi qu'une baisse de la part des opérations d'aménagement et de constructions de maisons individuelles (moins de 10% de la collecte).

Concentrée sur 3 régions, l'activité est néanmoins en progression dans 9 régions, témoignant d'une large démocratisation du crowdfunding immobilier.

Les avantages du crowdfunding immobilier ont séduit 493 opérateurs depuis la création du marché, laissant une marge de progression importante et un travail de sensibilisation à mener auprès des opérateurs immobiliers pour leur présenter ce mode de financement de leurs projets.

« En ces temps incertains, l'immobilier reste plus que jamais une valeur refuge et les Français ont aujourd'hui compris qu'il était possible de valoriser son patrimoine sans forcément passer par la case acquisition d'un bien. L'attention toute particulière portée à la typologie des projets financés ainsi qu'à la crédibilité des plateformes témoigne d'une certaine maturité face à l'investissement » conclut Jérémie Benmoussa.