Crise énergétique : EDF gagne 100.000 nouveaux clients par mois depuis l'été

L'explosion des prix de l'électricité et les déboires de certains fournisseurs alternatifs poussent les Français à revenir massivement dans le giron du fournisseur historique.

Les clients particuliers rentrent au bercail. Après avoir progressivement tourné le dos à EDF depuis la libéralisation du marché de l'énergie en 2007, les Français reviennent en nombre chez l'énergéticien public depuis quelques semaines. Le phénomène était connu, pas ses proportions exactes. Selon une information communiquée par EDF ce lundi, l'entreprise gagne chaque mois 100.000 clients supplémentaires depuis l'été. Le chiffre est symbolique : il y a encore deux ans, 100.000 clients partaient toutes les quatre semaines pour rejoindre les fournisseurs alternatifs concurrents d'EDF, en particulier Engie et Total Direct Énergie.

La crise de l'approvisionnement en gaz et en électricité qui frappe l'Europe explique ce ralliement massif. Le « bouclier tarifaire » mis en place par l'État français pour freiner l'emballement des prix de l'électricité protège uniquement les tarifs réglementés de vente proposés par EDF. Certains fournisseurs alternatifs, eux, n'ont eu d'autre choix que d'augmenter considérablement leurs offres, provoquant une fuite massive de leur clientèle. Cette part de marché qui augmente après des années de réduction n'est paradoxalement pas une si bonne nouvelle pour l'énergéticien français. Face à cet afflux de clients, EDF est obligé de se procurer beaucoup d'électricité sur les marchés de gros et de la fournir à perte, alimentant une dette qui s'élève déjà à 60 milliards d'euros.

«Consommer moins et mieux»

Lors d'une conférence de presse ce lundi, le directeur exécutif du groupe, en charge du pôle clients, services et territoires, a tenu à rassurer ses clients dans un contexte de forte inquiétude à l'approche de l'hiver. Marc Benayoun a expliqué que pour 90 % des entreprises de plus de 10 salariés et des collectivités, qui sont exclues des tarifs réglementés et donc du bouclier tarifaire, la facture ne devrait pas être multipliée par plus de quatre. Pour rappel, les prix de l'électricité ont pu être multipliés par 15 voire 20 cet été sur les marchés de gros.

Selon Marc Benayoun, les appels à la sobriété lancés de toute part sont « pertinents ». « L'important est de consommer moins et de consommer mieux », a-t-il exhorté. Outre la communication massive des gestes utiles à laquelle participe activement EDF, le géant de l'électricité met le paquet sur la rénovation énergétique grâce à IZI by EDF, sa marque dédiée à ces questions.

Enfin, le fournisseur a insisté sur les différentes options de son offre aux tarifs réglementés de vente qui permettent de réaliser des économies d'énergie. L'option « heures pleines/heures creuses », déjà ancienne, qui consiste à décaler l'allumage automatique de certains appareils lors des pics de consommation ; ainsi que l'option Tempo, qui consiste à payer son électricité moins chère la grande majorité de l'année lors des jours dits bleus et plus chère lors de la vingtaine de jours dits rouges, soit au moment où la demande d'électricité explose en hiver.