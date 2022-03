Crédit immobilier : les taux d'intérêt revus à la hausse, le pouvoir d'achat des acquéreurs entamé

Le pouvoir d'achat immobilier de certains profils d'emprunteurs va diminuer suite à la hausse des taux d'intérêt. Illustration. (Pixabay / nattanan23)

La hausse des taux de crédits en place depuis la fin de l'année dernière s'accélère ce mois-ci. Certaines banques relèvent les taux de plus de 0.5 % avec à la clé une incidence sur le pouvoir d'achat immobilier pour les moins bons dossiers.

La période des taux de crédits historiquement bas est révolue. Après une hausse amorcée en pente douce depuis décembre 2021, les taux grimpent à toute allure chez certaines banques, rapporte BFMTV . « Une banque régionale a augmenté l'un de ses barèmes de 0,57 % en l'espace d'un mois. Je n'avais jamais vu ça » , a commenté Sandrine Allonier, directrice des études chez le courtier Vousfinancer.

Augmentations pour tous

Le taux de crédit qui était encore le mois dernier à 1 % sur 20 ans pour les bons profils s'élève désormais à 1,57 %. Pour les moins bons profils, il est passé de 1,25 % à 1,62 %. Une banque nationale propose par ailleurs maintenant un taux supérieur à 2 % pour les crédits sur 25 ans. Les taux moyens sont maintenant de 1,2 % sur 15 ans, 1,35 % sur 20 ans et 1,55 % sur 25 ans selon Vousfinancer. En janvier, ils atteignaient respectivement 1 %, 1,15 % et 1,40 %.

Le phénomène a entamé le pouvoir d'achat immobilier. Une personne empruntant 300 000 euros sur 20 ans, avec un taux de 1,5 % au lieu de 1 % paiera 16 300 euros en plus. Un couple gagnant 4 000 euros par mois et qui emprunte sur 25 ans en respectant les critères d'endettement disposera de 327 000 euros avec un taux à 1,4 %. Ce même couple ne dépassera pas 319 000 euros de prêt avec un taux passant à 1,6 %.

Le budget des ménages impacté

Entre le conflit armé en Ukraine et le resserrement monétaire, les banques sont fébriles. Toutes ont fait le choix d'augmenter les taux d'intérêt, mais pas au même rythme. Certaines pourraient cependant résister et baisser les taux en prévision de l'augmentation du coût de l'énergie et son impact sur le budget des ménages.