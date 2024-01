Crédit immobilier : le niveau d'apport pour l'achat d'un bien immobilier devient colossal

(Crédits photo: © Wasan- stock.adobe.com)

89 345 euros : tel est le niveau d'apport moyen constaté par le réseau Century 21 au cours du deuxième semestre 2023, pour l'achat d'un bien au prix de 244 090 euros. Comment expliquer un tel chiffre ?

Avec le quadruplement des taux d'intérêts en l'espace de deux ans, les emprunteurs ont de plus en plus de mal à obtenir un prêt immobilier. Mais un autre facteur joue également en la défaveur des ménages les plus modestes et des primo-accédants : l'apport. En effet, la somme d'argent amenée par les futurs propriétaires depuis leur épargne joue un rôle prépondérant dans la décision d'octroi, ou de refus, d'un crédit à l'habitat. Une somme qui prend de plus en plus d'ampleur, comme en témoignent les chiffres du réseau Century 21.

Record battu en 2023 pour le montant moyen de l'apport personnel

Selon le réseau Century 21, le montant moyen de l'apport personnel s'est établi à 89 345 euros au cours du second semestre de 2023, pour un achat immobilier de 244 090 euros. Un apport qui représente donc 36,6 % du budget nécessaire à la réalisation d'un tel projet. Dans son communiqué, Century 21 résume la situation actuelle : "L'apport personnel a continué d'augmenter en 2023 et atteint un niveau jamais égalé". Par rapport au premier semestre 2023, la hausse s'est poursuivie, avec une augmentation de 2 % du montant à apporter en l'espace de 6 mois.

Pour rappel, l'apport est la somme d'argent amenée par les emprunteurs depuis leur épargne personnelle. L'argent peut, par exemple, provenir des sommes épargnées au fil des ans, d'une donation ou d'un héritage familial, ou de la vente d'un précédent bien immobilier. L'objectif d'un tel apport est double. Pour la banque, il s'agit de réduire les risques, en faisant en sorte qu'une partie du projet immobilier soit financé par l'emprunteur lui-même. Et pour l'emprunteur, l'objectif est de minimiser le montant emprunté, et donc de réduire ses mensualités et/ou la durée du crédit sollicité.

Un apport en passe de devenir la seule variable d'ajustement pour les emprunteurs

Si le niveau d'apport personnel ne cesse de progresser, ce n'est pas un hasard. Avec la hausse des taux d'intérêts, passés de 1 % à 4 % en l'espace de deux ans, les emprunteurs ont vu leur capacité d'emprunt se réduire. À revenus égaux, ils ne peuvent plus emprunter la même somme d'argent qu'auparavant auprès des banques. Le réseau Century 21 ajoute que "La superficie des biens achetés ne peut quasiment plus se réduire au risque d'atteindre un seuil de viabilité qui rend l'acquisition inenvisageable pour le confort des occupants".

Résultat ? La seule variable d'ajustement pour les emprunteurs reste de fournir un apport plus conséquent. En amenant davantage d'argent depuis leurs fonds personnels, les futurs propriétaires peuvent acquérir la maison ou l'appartement dont ils ont besoin sans rogner excessivement sur leurs critères d'achat, et sans dépasser les critères d'endettement fixés par le Haut conseil de stabilité financière.

Est-il encore possible d'emprunter sans avoir d'apport personnel ?

Du côté des banques, il est généralement demandé aux futurs emprunteurs de fournir entre 10 et 20 % d'apport personnel eu égard au coût total de l'opération immobilière. Cette somme d'argent permet en effet de couvrir les frais liés à un tel projet : frais de dossier, frais de garantie, frais de notaire, etc. Un niveau d'apport qui peut néanmoins être difficile à atteindre, en particulier pour les ménages les plus modestes et les primo-accédants, qui ne peuvent pas apporter une partie du prix de vente d'un précédent bien immobilier.

"Les acheteurs qui s'en sortent le mieux sont les retraités : leur part progresse de +7 % parmi les acquéreurs" détaille Century 21. Il est néanmoins encore possible, mais difficile, d'obtenir un prêt immobilier sans fournir d'apport. Ce type de financement, appelé "prêt à 110 %", permet de couvrir non seulement le prix d'achat du bien, mais aussi les frais inhérents à l'acquisition. C'est le cas à La Banque Postale, pour les primo-accédants ayant moins de 36 ans.