Crédit : faut-il agiter le chiffon rouge de la hausse des taux ?

La remontée des taux risque de freiner les futurs acquéreurs. (© monica Ly)

52% des Français considèrent la situation comme défavorable pour emprunter selon un sondage d'Opinion Way. Un jugement un peu rapide. Certes les taux des crédits immobiliers augmentent. Mais ils demeurent très bas.

La question est dans tous les esprits : les taux d’emprunt immobilier pourraient-ils s’enflammer à cause de la guerre en Ukraine et des poussées inflationnistes apparues avec la reprise post-confinement ?

«Nous sommes dans une période de grande fébrilité. Le risque est de désolvabiliser certains ménages», affirme Cécile Roquelaure, directrice des études d’Empruntis, courtier en crédit immobilier.

Une valeur refuge

De quoi nourrir le pessimisme ambiant à l’égard du placement pierre ? Quelque 77% des Français estiment que les taux augmentent et 88% jugent leurs banques plus exigeantes, souligne un sondage d’Opinion Way réalisé les 9 et 10 mars dernier pour Artémis Courtage. 52% considèrent la situation comme défavorable pour emprunter en hausse de 11 points par rapport à septembre 2021. Cependant l’immobilier reste une valeur refuge : le pessimisme est plus prononcé à l’égard de la situation économique de la France en général (73%) et du pouvoir d’achat à cause des poussées inflationnistes, une question devenue cruciale alors que les prix s’affichent en hausse de 3,6% sur un an en février, selon l'Insee.

L’OAT dix ans qui sert de référence aux taux des crédits immobiliers a dépassé 0,80% le 14 mars et atteint 0,91% le 21 mars (donnée de la Banque de France) , contre 0,19% au 31 décembre dernier, soit 0,7 point de hausse en moins de