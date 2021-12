Covid-19 : tour de vis sanitaire en Savoie

Face à hausse de l'épidémie et l'afflux de touristes, le préfet a imposé de nouvelles restrictions jusqu'au 4 janvier.

Avec un taux d'incidence de 896 pour 100.000 habitants au 21 décembre selon Santé publique France, contre une moyenne de 598 dans le reste du pays, la Savoie fait partie des départements où l'épidémie de Covid-19 est la plus virulente. Un phénomène encore amplifié par l'arrivée de nombreux touristes qui viennent profiter des pistes de ski pendant les vacances de Noël. Pour tenter de freiner la propagation du virus, la préfecture a annoncé une série de mesures, en vigueur au moins jusqu'au 4 janvier.

Le port du masque redevient obligatoire pour toute personne de plus de onze ans lors des rassemblements de plus de dix personnes, ainsi que dans les marchés, les brocantes ou dans les files d'attente. Dans les stations de ski et notamment Chambéry, Aix-les-Bains et Albertville, le port du masque est obligatoire en extérieur en toutes circonstances de 9h à minuit.

La consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique et dans les espaces publics de plein air est interdite de 20h à 6h du matin. Dans les stations de ski les restrictions sont nettement plus sévères. L'interdiction de boire de l'alcool s'applique à partir de 16h et il est, en outre, interdit de consommer de la nourriture debout en intérieur (bars, restaurants, cabinets téléphériques...).

Pas de feux d'artifice

Tous les évènements festifs de plein air, descentes aux flambeaux, feux d'artifice... sur la voie publique et dans les espaces privatifs sont interdits le 31 décembre 2021 entre 18h et 6h le lendemain.

En cas de non-respect de ces mesures, l'individu s'expose à une amende de 135 euros la première fois. En cas de récidive dans les 15 jours l'amende passerait à 1500 euros. Enfin si la violation se répète plus de trois fois dans un délai de trente jours, le contrevenant risque jusqu'à six mois d'emprisonnement, 3750 euros d'amende ainsi qu'une peine complémentaire de travail d'intérêt général.

Des mesures en Haute-Savoie également

La situation est similaire dans le département voisin de la Haute-Savoie. Confrontée à une arrivée massive de touristes et une situation sanitaire dégradée, la préfecture a décidé de renforcer son arsenal de mesures visant à freiner la propagation du virus. La consommation d'alcool et les festivités sur la voie publique sont interdites le 31 décembre, tout comme les évènements de type feux d’artifice. De même, le port du masque est obligatoire en extérieur pour tout rassemblement. Dans certaines communes il est obligatoire en toutes circonstances de 9h à 2h du matin.

L'ensemble du pays fait face depuis plusieurs semaines à une remontée très forte de l'épidémie. Vendredi 24 décembre, plus de 94.000 nouveaux cas ont été détectés, record absolu en France depuis le début de l'épidémie en mars 2020. Pour tenter d'endiguer la cinquième vague, le gouvernement mise sur une accélération de la campagne de rappel ainsi que sur l'ouverture de la vaccination au 5-11 ans, sans que celle-ci ne soit obligatoire. Toutefois de nouvelles mesures pourraient rapidement être annoncées, le président de la République, Emmanuel Macron, ayant prévu de réunir un conseil de défense sanitaire lundi 27 décembre.