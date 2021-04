Covid-19: pourrai-je visiter un logement à plus de 10 kilomètres de chez moi?

À partir du 3 mai, les contraintes de déplacement en journée seront levées. Quelles conséquences pour les visites immobilières?

Les Français ont appris, avec soulagement, jeudi, que la «règle des 10 kilomètres» sera bientôt levée. Ce sera chose faite le 3 mai. Concrètement, vous n'aurez plus à remplir une attestation pour justifier votre déplacement au-delà de cette limite. Une bonne nouvelle pour les ménages qui ont un projet immobilier en tête. Dans dix jours, les Français pourront donc visiter un logement -en respectant les mesures sanitaires- ou déménager à plus de 10 kilomètres de chez eux.

De quoi sans doute doper les acquisitions et de faciliter les déplacements vers les résidences secondaires pour ceux qui ont les moyens de s'en offrir une ou d'en posséder une. Car si le confinement n'a pas freiné l'engouement des Français pour la pierre, il a rendu compliqué voire impossible les visites de ces biens redevenus à la mode. Jusqu'au 2 mai inclus se déplacer à plus de 10 kilomètres de chez soi est possible mais nécessite un motif impérieux.

Visites interdites pendant le couvre-feu

Or, visiter une résidence secondaire ou se rendre dans la sienne pour les vacances n'en est pas un, selon la liste établie par le gouvernement. Sauf bien sûr en cas de dégâts des eaux ou d'incendie par exemple. En revanche, les déménagements résultant d'un changement de domicile sont tolérés jusqu'au 2 mai. Car ils sont jugés indispensables à l'acquisition ou à la location.

Derrière cette bonne nouvelle s'en cache toutefois une moins bonne. Le couvre-feu a été maintenu «jusqu'à nouvel ordre», a annoncé jeudi le premier ministre Jean Castex. Concrètement, vous ne pourrez pas visiter de logement après 19 heures. Car, là encore, il ne s'agit pas d'un motif impérieux autorisant un déplacement après durant le couvre-feu. À charge pour vous de trouver un créneau la semaine, pendant votre pause déjeuner par exemple, ou le week-end.