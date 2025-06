Covid-19 : pourquoi 15 % des Français qui ont déménagé après la pandémie regrettent-ils ce choix ?

Selon une étude, 15 % des Français qui ont déménagé après la pandémie disent regretter ce choix. (Illustration) (cottonbro / Pixabay)

De nombreux Français ont décidé de déménager après la pandémie de Covid-19. Selon une étude de l'entreprise « Les Déménageurs bretons » repérée par BFM Immo , un quart d'entre eux sont ainsi partis vivre ailleurs dans le but, notamment, de se rapprocher de la nature. Or 15 % disent regretter ce choix aujourd'hui.

Une désillusion

En cause ? Une perte de confort de vie (42 %), un isolement social (30 %) ou encore une déception face au logement (30 %). Près d'un quart (23 %) des personnes concernées évoquent également l'éloignement familial et 18 % le manque de structures de proximité. Les hommes (17 %) sont davantage touchés que les femmes (9 %). Les habitants d'Île-de-France représentent 18 % des déçus, tout comme les familles nombreuses (trois enfants ou plus).

Selon nos confrères, 50 % des personnes qui ont déménagé après le Covid étaient âgées de moins de 35 ans. 27 % étaient des Parisiens et 29 % des habitants de grandes agglomérations de plus de 100 000 habitants. Leurs motivations étaient diverses : pour 60 %, il s'agissait de raisons personnelles (taille du logement, rupture amoureuse...), et 29 % étaient à la recherche d'un meilleur cadre de vie (coût de la vie plus faible, proximité de la nature). 25 % ont quant à eux été motivés par un changement de situation professionnelle lié notamment à l'essor du télétravail.

Une volonté de changement

Malgré ces quelques regrets, 35 % des Français envisagent de déménager dans un futur proche : parmi eux, 71 % sont âgés de 18 à 24 ans, 61 % ont moins de 35 ans, 43 % sont Parisiens et 42 % sont des cadres. 19 % souhaitent déménager dans l'année 2025, 32 % d'ici deux ans, 30 % d'ici cinq ans et 5 % dans plus de dix ans. Pour 72 % des Français, cette étape reste une source de stress, précisent nos confrères. Parmi les principales inquiétudes figurent la logistique (49 %), le coût (44 %), les démarches administratives (39 %), la difficulté à trouver le bon logement (38 %) et la peur du changement de vie (22 %).

Enfin, notons que ce bouleversement impacte particulièrement les familles. Selon l'étude, 26 % d'entre elles auraient notamment des difficultés à réorganiser leur routine après un déménagement. Certaines ont également constaté une baisse de leur qualité de vie (20 %) et une modification de leur capacité à gérer le quotidien (30 %). Ce qui rappelle l'importance d'une telle décision et les conséquences, positives ou négatives, qui peuvent en découler.