Covid-19 : les plateformes de livraison de repas à domicile s'en sortent bien

Après le confinement les plateformes de commandes de repas en ligne renouent avec la croissance grâce à des partenariats et à l'arrivée d'une nouvelle clientèle plus âgée.

Certains secteurs se remettent plus rapidement de la crise que d'autres... C'est le cas des start-up de livraison à domicile qui ont dans un premier temps souffert de la fermeture des restaurants avant de rebondir grâce à la mise en place de mesures telles que la livraison sans contact ou la vente à emporter sans commission, qui ont permis à l'activité de perdurer.

Le confinement a contraint les acteurs de la restauration d'accélérer la digitalisation de leur activité. Les opérateurs en ligne ont donc profité de l'occasion pour accroître leur réseau de partenaires. Une stratégie payante puisque leurs chiffres d'affaires ont progressé au rythme de la réouverture des établissements. Depuis quelques semaines le secteur de la livraison de plat à domicile a même renoué avec la croissance.

«Du début du confinement jusqu'à mi-avril notre chiffre d'affaires a été considérablement réduit. À partir de la seconde moitié du mois d'avril nous avons peu à peu retrouvé notre situation d'avant crise. Depuis quelques semaines, nos ventes sont même supérieures à celles de la période pré-Covid» explique Deliveroo.

Le constat est le même chez le concurrent Just Eat. Le leader mondial de la livraison de repas a lui aussi observé trois périodes durant la crise sanitaire. «Lorsque le confinement a été imposé, notre chiffre d'affaires a été logiquement impacté. À partir de avril-mai, l'activité a repris avec une réouverture progressive des restaurants. Nous avons donc retrouvé progressivement un chiffre d'affaires comparable à celui de l'avant crise et depuis juin nous avons même renoué avec la croissance», relève Jérôme Garin, le directeur international de l'entreprise britannique.

Les clients et les restaurants ont sollicité massivement les services de livraisons

Si la croissance est au rendez-vous, c'est en grande partie grâce à une conjoncture économique idéale. «Nous avons profité de deux facteurs, d'une part l'offre s'est beaucoup enrichie avec plus de 2000 restaurants qui nous ont rejoints et d'autre part de nouveaux clients ont utilisé notre plateforme», constate Jérome Garin. «Sur la période nous avons un taux de nouveau clients de + 55%.» Même son de cloche chez Deliveroo qui déclare avoir attiré plus 3000 nouveaux restaurants partenaires durant la période.

La start-up française Frichti, spécialiste de la livraison de produits frais issus des circuits courts a su elle aussi tirer profit du confinement. «Pendant le confinement de nombreuses personnes ont commencé à se faire livrer leurs courses. Les gens se sont aussi mis à cuisiner chez eux donc notre service de livraison de produits a été beaucoup plus sollicité que d'habitude. Sur la période, notre chiffre d'affaires sur ce secteur a été multiplié par trois. Notre catalogue s'est aussi enrichi puisque nous sommes passés de 400 références avant le confinement à plus de 1000 aujourd'hui», affirme Julia Bejaoui, co-fondatrice de Frichti.

De nouveaux clients plus âgés, amateurs de cuisines japonaises et italiennes

Les nouveaux clients ont grandement contribué à la croissance du secteur de la livraison de repas à domicile. «Un nouveau type de consommateur est arrivé sur notre plateforme, des gens souvent âgés de plus de 40 ans et dont le panier était supérieur avec un taux de répétition élevé , déclare le directeur international de Just Eat, Jérôme Garin. Les opérateurs se sont aussi organisés pour accueillir cette nouvelle clientèle moins connectée et plus exigeante que les millennials. «Nous avons ouvert une hotline pour leur expliquer le fonctionnement de l'application», indique Madame Bejaoui.

Les services de livraison de repas à domicile permettent aussi de connaître les goûts des Français. Chez Deliveroo et Just Eat, les commandes auprès des restaurants italiens et asiatiques ont fortement augmenté. Sur l'ensemble des deux mois de confinement, une commande Just Eat sur trois concernait un plat italien. Chez Deliveroo les utilisateurs ont préféré les PokeBowl et les Bo bùn avec dans certaines villes un taux de commande qui a explosé comme à Marseille où les commandes de Bo bùn ont augmenté de 1200% pendant la période de confinement.