Covid-19: le prix des masques devrait baisser à la rentrée

Dans les comptes de la fin du mois, une nouvelle case est venue se greffer au milieu des charges et du budget nourriture : celle des masques. Pour certaines familles, ce budget peut très vite grimper jusqu'à 300 euros par mois, si les masques chirurgicaux sont correctement utilisés. À savoir qu'un masque ne doit pas être utilisé plus de 4 heures. Parallèlement, de nombreux Français, soutenus par une poignée d'élus, appellent à la gratuité de ces objets devenus indispensables.

Une telle requête ne devrait pas aboutir. Mais, dès la rentrée, le prix des masques pourrait fortement diminuer, voire être divisé par deux, anticipe Le Journal du Dimanche . Pour cause, après des semaines d'attente, les stocks sont garnis, et les vendeurs ne sont plus dans l'urgence pour s'approvisionner. De quasi rare il y a quelques mois, le masque est donc devenu le produit le plus vendu en France ou presque : plusieurs millions sont écoulés chaque jour dans l'Hexagone. Ce masque, qui devient obligatoire en extérieur dans de plus en plus de lieux et de communes, devrait donc se vendre à rythme soutenu pendant encore des semaines et des mois. Déjà depuis début juillet, face à l'inquiétude grandissante d'une seconde vague et à son obligation dans les lieux publics clos, les ventes de ce produit étaient reparties fortement à la hausse, selon la société Nielsen.

Face à cette situation, les distributeurs ne lèvent pas le pied. C'est même le contraire : ils se fournissent de plus en plus et peuvent le faire plus facilement, avec la reprise progressive du commerce maritime. Les masques, principalement importés de Chine, peuvent désormais arriver en très grand nombre par bateau, ce qui réduit largement les coûts pour les revendeurs. «On n'est plus obligé de faire voyager des boîtes de Kleenex en première classe», ironise un acheteur d'une grande entreprise française à nos confères du JDD. Il explique que pendant des semaines, l'avion représentait «entre un tiers et la moitié du prix du masque», plafonné par Bercy à 0,95 euro.

Ainsi, les stocks actuels de la grande distribution seront écoulés aux prix qui règnent depuis le déconfinement. Mais ceux qui arrivent, obtenus moins chers, seront vendus moins cher. Intermarché assure déjà qu'il proposera des nouveaux prix à la rentrée. Idem chez Carrefour, qui dit toutefois au journal dominical qu'il ne souhaite pas «entrer dans une compétition des enseignes sur ce produit». Aujourd'hui, une boîte de 50 masques s'arrache en moyenne à 25 euros.

Entre le 4 mai et le 20 juillet, les masques ont généré un chiffre d'affaires de 175 millions dans la grande distribution. Un chiffre sans doute supérieur aujourd'hui, avec l'obligation du port du masque dans les lieux publics clos, et progressivement en extérieur.