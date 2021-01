Couvre-feu à 18h : les magasins vont ouvrir plus tôt

Certains distributeurs ont fait le choix d'ouvrir leurs magasins très tôt le matin - dès 6h30 chez Géant, par exemple - afin de laisser plus de temps aux clients.

Si les Français qui ont l'habitude de faire des courses tardives, en fin de journée, vont souffrir du couvre-feu avancé à 18h, ceux qui préfèrent pousser leur caddie dès potron-minet font pouvoir le faire encore plus tôt : RTL détaille les enseignes de grande distribution qui ont fait le choix d'avancer leur ouverture le matin pendant cette période, qui va durer au moins deux semaines.

Ainsi, les hypermarchés du groupe Auchan ouvriront leurs portes dès 7h30 et les supermarchés à 8h. Chez Carrefour, tous les magasins seront ouverts dès 7h30. Chez Système U, les établissements ouvriront parfois dès 7h. Record chez Géant qui ouvrira certaines portes... dès 6h30.

Les groupes de grande distribution vont également renforcer leur offre de drives sur des plages horaires plus allongées, ajoute RTL. Chez Carrefour ou Auchan, il sera possible de se faire livrer dès 7h30 et le dimanche matin. Idem pour la livraison à domicile, qui sera possible jusqu'à 20h voire 21h dans les grandes villes, annoncent par exemple les groupes Auchan et Casino. Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France, interviewé par Ouest-France, a évoqué la baisse significative de chiffre d'affaires des magasins de grande distribution engendrée par le couvre-feu à 18h : les pertes pourraient être entre 15 et 20%.